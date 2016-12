Cuerpo di Bombero: Tira klapchi na un manera conciente

Pa ora cu cumpra klapchi no tira den cercania di un luga di benta, pasobra e por forma peliger pa e luga. Ora cu ta na cas, no tira klapchi banda di boter di gas, no hunga guera cu otro, wak con bo ta tir’e. No pone cerca di mata, di yerba seco, di manera cu e vuurwerk cay den e yerba, cu e por pega candela. Purba di mantene e cura limpi y percura pa no tira vuurwerk cerca di dje, segun vocero di Cuerpo di Bombero, Ferdinand Ponson.

E muchanan tira bao di supervision. No purba di haci cosnan manera corta mecha, zorg pa keda sigur y no tira vuurwerk den un manera peligroso.

No pone flowerbed bao di waya di coriente pasobra e por bin bek abao. Purba di tira vuurwerk mas sigur cu ta posibel pa por habri e aña na un miho manera.

Tiramento di flowerbed bao di waya di coriente, tin su peliger. No ta waya di coriente so, pero tambe waya di kabel. Vuurpijl tambe ta mesun cos, e por dal den waya, bay den cas, bay riba hende, dal den auto cu ta core den cercania. Ora cu ta mira camindanan cu ta druk, no tira vuurwerk. Tene cuenta cu tur esakinan y tene cuenta cu bisiñanan tambe.

Ponson ta sigui splica cu tin ora e vuurwerknan ta cabando, e muchanan ta gusta ponenan hunto pa kima tur un solo biaha y no ta conciente di e daño cu e por haci. Purba di tene tur riba un distancia y individual y paga tino unda ta pone e klap ora di cende.

Mensahe di Cuerpo di bombero ta pa feliz resto di dianan aki, un bon aña pa tur y corda keda safe pa por caba e aña aki na un manera bon, hunto cu nos famianan.