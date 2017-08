Cuerpo di Bombero presente na varios scol pa presentacion

Cuerpo di Bombero ta preparando e yegada di Fire Prevention Week. Tur aña nan ta bezig ta preparando pa bay na diferente scol, duna diferente presentacion, diferente charla tocante candela.

E aña aki ta bezig ta pone enfoke riba loke ta riba plan di evacuacion. Esaki ta door cu nan ta bezig cu un proyecto di scol, unda cu tur scol mester tin un plan up to date pa si algo mester pasa, e muchanan mester sa unda pa bay y cual e muchanan por trece esaki cas y pone den funcion, pa nan tin un ambiente mas sigur, pa loke ta trata candela.

Ferdinand Ponson, vocero di bombero, a splica cu e docentenan ta haya tip di Cuerpo di Bombero, con nan mester bin cu un plan di evacuacion. Ta duna e docentenan links pa wak con e mester wordo haci. E no mester ta algo di cuater of cinco pagina, un pagina mes ta bon, Ponson a remarca. Si algo pasa den e klas, nan sa unda nan por bay. Of si algo pasa den gymzaal, mester sa cua banda mester bay, dependiendo con e scol ta hinca den otro. Nan ta haya tips y Cuerpo di Bombero ta habri pa yuda nan tocante di un plan di evacuacion y tambe pa duna entrenamento.

Muchanan ta wak tur cos como wega. Ponson a splica cu tin cu atende cu e muchanan den un otro manera. Nan tin cu baha na nan nivel di pensamento, pa asina nan por compronde loke tin y tin nan atencion. Tin biaha nan ta fada ora di presentacion, pero ta capta nan y tur scol cu bay, ta purba di haci nan best pa tin nan atencion y asina nan por bay cas tambe y parti e informacion cu e famia. Pa asina haci nan scol y nan cas sigur.

Esaki ta algo cu ta bezig cun’e, ta un creencia cu Cuerpo di Bombero tin riba esey. Ta siña e chikitonan y na nan turno ta educa e mayornan, di e forma aki ta cuminsa haci trabaonan na cas, pa por tin un cas mas sigur y preveni candela mas hopi posibel.

Mayoria di negoshi na Aruba tin un alarma di candela. Ta bezig ta pone up to date pa mayoria of tur e luganan cu tin permiso y cu tin cu cumpli cu e sistema di alarma. Na cas ta duna tips, pasobra huma no ta lantabo for di soño. Den un fase inicial, un sigaria ta cendi, y e ta cuminsa traha huma. Ora cu e huma bira mas e smoke detector si ta detecta esaki, di manera cu por lanta e persona na tempo, di manera cu por evacua e cas, yama Cuerpo di Bombero of paga e candela, den un estado hopi chikito ainda, Ponson a remarca.