Cuerpo di Bombero alerta 24/7 e fin di siman largo aki

E fin di siman aki lo bay ta grandi pa Cuerpo di Bombero. Nan ta alerta 24/7. Pa e dia aki lo bay tin hende den mas alerta, pa loke ta trata Central di Bombero, pasobra sa cu door di e eventonan aki lo bay tin hopi mas yamada pa tanto Brandweer y Ambulance cu tin cu percura pa wordo atendi. Segun Ferdinand Ponson, pa e parti di bombero mes, nan lo percura pa e personal ta paraat na momento di e paradanan, cu esaki lo bay cera un kring, pa nan tin un truck poni den e parti cu e kring ta cera, pa nan por atende cu esaki tambe.

Ta pidi pueblo pa tene cuenta cu esaki. Ora cu mira un truck di brandweer, pa purba mas hopi posibel, si ta den parada, habri caminda pa e pasa. E no ta un auto chikito y tin pa sigui sirbi pueblo na un manera responsabel tambe.

Ponson a sigui splica cu berdad tin diferente hende ta yama y perde pasenshi, pasobra ta compronde cu tin un emergencia. Pero procedura cu tin den central ta cu mester haci paar di pregunta pa nan por saca mas informacion posibel, pa ora e ambulance bay of unidad di brandweer bay, pa duna tur e informacion aki, pa nan por yega cla pa cuminsa duna e servicio manera cu nan yega y yega na e adres mas lihe posibel.

Nan mester tin pasenshi cu esaki. Tin hende cu tin biaha ta bisa cu e centralistanan ta papia un tiki bruto. Pero tin biaha tin hende ta yama pa carchi di telefon, etc. Ta yega un rato cu nan ta asina druk cu nan lo bay bisa cu esaki no ta e compania di telefon. Si por please yama e compania cu ta bezig cu basta emergencia pa por hinca tempo pa bisa kico nan tin cu haci.

Ponson a splica cu Brandweer ta percura pa tur loke ta cay bao di dje. Nan ta keda haci nan control diariamente. E dia eynan tambe lo bay tin control, vooral na eventonan cu tin. Ora di incidente, Brandweer no tey solamente pa candela. E tey tambe pa ora di accidente. E ta rescata hende y ta duna un man tambe na ambulance, cu ora cu nan tin mester di nan, ta bay yuda nan di biaha, pasobra brandweer tin e basico di dje. Nan ta bay yuda nan den e casonan aki, pa yuda baha hende for di segundo piso pa asina nan wordo atendi mas lihe pa yega nan destino final, cual ta hospital, por ehempel, segun Ponson.