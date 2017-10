Cuerpo di Bombero a reuni cu e Comision di Klapchi (Vuurwerkscommissie)

Pa aña 2017 ya caba Cuerpo di Bombero tabata tin shete reunion cu e Comision di Klapchi. Den e reunion a repasa e temporada di 2016 y kico mester drecha, con por mehora e siguridad pa e personal. Sr. Ferdinand Ponson, vocero di Cuerpo di Bombero ta amplia mas ariba esaki.

Aña pasa tabata tin un record hopi bon, tabata tin lesionnan pero nan tabata leve sin cu nan mester a keda interna. Esey ta un logro grandi pa e comision, ya cu ta ripara cu tur e charlanan ta yuda den prevencion. E comision kier mehora esaki, pa e bay mas miho cu tur e añanan.

A tene un reunion cu e importadonan, recorda nan ariba e papeleo pa ora e containernan yega Aruba, segun e Comision di Klapchi Esaki ta evita cu ta bay tin sancion riba e containernan riba tereno di Astec. Nan por dura 24 ora, e comision ta purbando pa tur cos cana bon pa tur pago ta wordo haci na tempo, y e proceso cana lihe pa cuminsa cu e inklaring di e container, pa asina dia 27 di December nan por cuminsa bende.

E containernan cu klapchi ta cuminsa yega Aruba e luna di October ainda ya caba a cuminsa cu tur e preparacionnan, pa tur e peticionnan ta aden caba. Ta tene cuenta cu e liñanan di barco cu ta trece e klapchi, cu tin ora por zorg pa cierto problemanan, pero den casonan asina ta tira tiki biña den awa, pero ta purba di haci cu tur cos cana miho posibel.

Ya caba e comision ta bezig cu e preparacionnan pa asina tur hende ta na altura pa nan sa con e proceso pro cana mas lihe posibel, segun Sr. Ferdinand Ponson. Tur aña ta resta masha hopi vuurwerk, y e pregunta ta keda dicon ta importa mas vuurwerk enbes di caba cu esunnan cu a resta di e aña anterior. P’esey e comision di klapchi tin cierto ideanan pa nan por pak aan esaki den sentido cu ora cu haci e importacion, ora cu e klapchinan yega Aruba, pa bestel e cantidad suficiente pa por caba cun’e, pa no resta y pa e klapchi no keda warda un aña mas na Wela.

E comision a papia cu nan, tur aña tin importadonan nobo cu no ta bin busca informacion y klapchinan di e aña anterior cu ta keda no ta wordo busca. Klapchinan despues di dos aña no por wordo uza mas y lo mester bay over na destruccion di esakinan, na un manera sigur. Di 2016 a resta klapchi, y e comision ta purbando di baha e importacion, pa tin menos container den e luga di warda klapchi.

Tur aña tin dolor di cabes ora di control, a pesar di tur cos, toch Bombero ta hayanan ta cera e luga ora cu e papelnan no ta na ordo. Cada aña Brandweer y e Comision di Klapchi ta bira mas streng cu e leynan. Tur importado y rebendedo ta wordo yama pa reunion, pero no ta tur di nan ta yega pa e reunion. E cantidadnan di luga cu ta wordo cera, pero esaki cada aña ta baha. Aña pasa tabata tin un rebendedo cu su klapchinan a wordo kita for di dje, ya cu el a kibra mayoria di e leynan, pa cual e aña aki e no por haci peticion pa importacion di klapchi ariba su nomber of e mesun adres. Mayoria di cosnan manera esaki ta drechando, nan ta birando mas consciente cu ta pa nan mesun siguridad y siguridad di esunnan cu ta bin cumpra cerca nan.

Hopi biaha tin e tendencia cu ta discrimina e comunidad Chines cu ta haci’e mas dificil pa nan por importa klapchi. Pero berdad ta cu nan ta esunnan cu mas ta importa, pero tambe tin localnan cu ta purba evita di cumpli cu nos leynan.

E importado y rebendonan grandi ta na altura di e leynan di importacion, pero esunnan mas chikito ta esunnan cu no sa di e leynan aki, segun Sr. Ferdinand Ponson, vocero di Cuerpo di Bombero.