Cuba no tin nada di siña riba tereno di derechonan humano

HAVANA, Cuba- E presidente Cubano, Raul Castro, a sigura diabierna cu riba tereno di derechonan humano, Cuba tin hopi logronan pa cual sinti su mes orguyoso, sin cu mester “siña ni for di Merca ni for di niun otro hende”. Esaki tabata su prome mencion publico riba e cambio di politica di e Adminsitracion di Trump pa cu e isla, anuncia na Juni.

Den su discurso den e Parlamento Cubano, Raul Castro ta considera e medinanan aki como un “brote di e cerco unilateral” y el a adverti cu cualkier strategia destina pa destrui e Revolucion mediante forsa of otro metodonan sutil”, lo fracasa.

