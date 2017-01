Cuater persona mas a wordo rescate den oranan di anochi for di e hotel na Italia, destrui for di un avalancha 3 dia pasa.

Cu e rescate aki, e total di persona rescata cu bida for di e Rigopiano hotel, ta subi na 9

Ainda tin por lo menos 15 persona cu ainda ta perdi, ora cu un avalancha a tapa e hotel, despues di un varios temblorĀ y caida pisa di sneeuw.