Cuater persona ta perde nan bida den atake cu truck na Jeruzalem

Un truck a pasa ariba un grupo di soldaat riba Jeruzalem, lagando cuater persona morto y por lo menos 13 herida. Esaki servicionan di siguridad di Israel a informa diadomingo.

Tres di e cuater victimanan tabata soldaatnan femenino, e minister di Educacion Israeli, Neftali Bennet a informa. E di cuater victima tabata un homber hoben, pero no tabata cla di tabata trata aki di un soldaat of no.

Tur e victimanan tabata tin mas o menos 20 aña di edad. Nan tabata un grupo di soldaat cu a caba di baha for di un bus y nan tabata bezig ta organisa nan rugtasnan y aki ta caminda e terorista a wak e oportunidad oportuno, mandando su truck ariba e grupo. Asina e vocero di polis Israeli, Micky Rosenfeld a informa. El a bay pa purba un di dos biaha, pero e terorista a wordo tira mata na e luga di e sucedido.

E organisacion Islamico fundamentalisa Hamas a alaba e atacante riba na cuenta di Twitter, bisando: “Nos ta bendiciona e homber balente aki cu su operacion heroico cu su truck na Jeruzalem. Esaki ta e respuesta contra di e crimennan di ocupacion Israeli”.

Tur e hospitalnan di Jeruzalem ta atende e personanan cu a wordo herida den e atake, cual a tuma luga den un avenida popular cu bista riba e ciudad di Old Jeruzalem. Alcalde di Jeruzalem, Nir Barkat, a bisa den un comunicado cu tur esunnan cu ta incita y ta apoya terorismo lo mester paga un prijs hopi halto. El a haci un yamada na tur e habitantenan di Jeruzalem y full e pais pa ta alerta pero cu no laga e atake stroba nan den nan bida cotidiano, pa no laga terorismo triunfa.

Simpatizante di ISIS

Prome Minister Israeli, Benjamin Netanyahu, a acudi na e sitio di e incidente y a bisa cu e identidad di e atakante ta conoci cerca autoridadnan y cu e tabata un siguidor di ISIS.

Netanyahu a agrega cu mas bien tin un conexion entre e atakenan terorista na Europa y esun aki na Jeruzalem.

Ningun grupo a asumi responsabilidad di e atake.

Atacante a wordo identifica

Polis di Israel a identifica e atacante di Jeruzalem como Fadi Qunbar, di 28 aña di e bario Jabal Mukaber den e zona oriental di Jeruzalem. Polis a detene nuebe sospechoso mas, incluyendo cinco familiar di Qunbar.