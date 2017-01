Cuater detenido pa video caminda cu nan ta tortura un persona mental na Merca

CHICAGO, Illinois – Cuater AfroAmericano a wordo deteni na Chicago pa su presunto implicacion den un video difundi en directo via Facebook, caminda cu nan ta tortura un descapacitado mental, polis di e ciudad di Merca aki a sigura.

Den e grabacion, e victima, di rasa blanco, ta aparece mara y cu boca tapa y ta wordo golpia pa varios individuo mientras nan ta insulta e presidente electo di Merca, Donald Trump y e poblacion blanco.

Segun e vocero di polis di Chicago, Anthony Gugliemi a bisa awe den un rueda di prensa, e victima ta un hende homber cu “necesidadnan special” cu tabata compañero di klas di e atacantenan y a uni na nan di manera voluntario sin tin ningun conocemento di loke e agresornan tabata tin planea.

E cuater hobennan color scur, tres di cualnan tin 18 aña y e otro 24, a wordo acusa di comete delitonan di odio, es decir, ataca e otro hoben pa motibonan racista y pa su descapacidad psikico.

Ademas, autoridadnan di Chicago a presenta cargo contra e cuater agresornan pa un delito di secuestro cu e agravante uzo di un arma y cu otro agravante door di a pone den peliger e bida di e victima.

“E ta bergonsoso (…) Nan ta hacibo pregunta cu ta haci cu hendenan ta tratabo asina,” e superintendente di Polis di Chicago a bisa, kende ta Eddie Johnson, den un conferencia di prensa, transmiti anochi via Twitter.

E victima, di mas of menos 18 aña, por a wordo secuestra te cu 48 ora prome cu e video aki a wordo transmiti en directo, diamars ultimo, caminda cu por a mira cuater persona torturando e hoben.

“E ta traumatisa despues di e incidente y ta hopi dificil por comunica cun’e na e momentonan aki,” e comandante di polis di Chicago, Kevin Duffin, a bisa durante e rueda di prensa.

Den e grabacion, di 30 minuut, por a observa e atacantenan cortando paña di e victima, tirando shinishi di sigaria riba dje, dal su cabes cu un pia y cortando parti di su cuero di cabes cu un cuchiu.

E grupo ta pidi pa insulta Trump y ta oblig’e na bebe awa di WC, mientras varios persona ta hari y huma.

E hoben ataca, cual desaparicion a wordo denuncia dialuna pa su mayornan, a wordo haya ta cana rond rib caya e anochi di diamars y el a wordo hiba na un hospital, caminda cu ya el a sali, polis a indica.

Fuente: RCN Noticias