Cuater aña di prizon pa anciana cu a mata su casa

Amsterdam, HULANDA – Un anciana di 89 aña procedente di Rotterdam dialuna a wordo condena na cuater aña di prizon, pa a hinca su casa, un aña mas jong cun’e, mata. Aunke cu e señora mes ta nenga e acusacion, Corte ta haya cu ta legalmente proba cu e a mata su casa.

E homber a muri na Januari 2015 den nan cas na Amsterdam- Oost. E anciana mes a yama autoridadnan concerni, pero ora cu polis a yega na e sitio, e homber a fayece caba. E tabata tin un hinca na su pecho.

E muhe no por a splica con e homber a haya e herida fatal aki. Corte ta asumi cu e muhe a mata su casa cu’n cuchiu di cushina. Aunke cu el a laba e cuchiu y pone bek, toch a keda manchanan di sanger riba dje.

E pareha tabata hiba un bida reserva. E homber tabata malo y tabata depende di su casa pa cuid’e, pero e no tabata por a haci mucho. No tin niun indicacion cu e homber no tabata kier a biba mas. Ademas, tabata tin mas opcion pa cuido di e homber.

E muhe ta bon na su tino. Pero door di su edad avansa y door cu e no tin antecedentenan penal, e castigo ta mucho mas abao di loke e ta normalmente den casonan asina.

E castigo ta igual na exigencia di Ministerio Publico.

Fuente: ANP