Cu mocion populista cu no lo soluciona nada

Durante e conferencia di prensa semanal di partido AVP, parlamentario Rene Herde a splica kico ta e problema real y kico ta e punto di bista di AVP, pa kico nan a vota contra e mocion pa kita parkeermeter y habri Caya Betico Croes.

Durante e reunion publico, por a nota cu comerciantenan a yega Parlamento, caminda cu prome minister a splica cu e lo atende cu nan problema mesora y nan a pidi pa elimina parkeermeter y klemnan den ciudad mesora y pa habri Caya Betico Croes inmediatamente, como solucion pa e problemanan den Caya Grandi. E parlamentario a bisa MEP mesora pa discuti e problema den Caya grandi, pa discuti riba economia, pero na un forma drechi. E mocion aki, pesey a vota contra di dje, no ta solucion pa ningun di e problemanan. Si acepta e mocion aki como si fuera e ta e solucion pa e problemanan den Caya grandi, ta ignora e realidad y ta haci cosnan populista, djis pa yena wowo. Klemmento nunca nan tabata kier’e y a bisa e minister e encarga e tempo aya, cu a introduci’e, cu klemmento no ta pas den nos cultura. En berdad, kier pa hende cumpli cu ley, pero no di e forma aki. E fraccion tabata y ta cu por fin a stop e klemmento. Pero esey no ta soluciona e problema di caya grandi. Pesey e fraccion di AVP, en bes di e mocion populista cu no lo soluciona nada, nada, djis hunga cu sentimento di hende, a presenta un mocion, basa riba analisis di problemanan mescos cu caya grandi di Aruba tin. A wak kico e trend den comercio y comportacion di consumidornan ta.

A wak kico ta solucionnan cu nan a haya den otro paisnan di mundo. Den Latino America, den Caribe, na Europa, na Merca. E fenomeno di Caya Grandi no ta tipico di Aruba. No tin di haber ni cu e coremento di auto den caya grandi. E tin di haber cu desaroyo na mundo, cu hendenan no ta cumpra den centronan mas, nan ta cumpra pafo di centronan, caminda cu tin mall, otro tiendanan, super mercadonan. Prome aya tur cos tabata den centro. Ora bo kier bay cumpra algo, bo ta bay Playa, of bo ta bay San Nicolas. Esey no ta e caso mas.

Di dos fenomeno ta cu hende ta cumpra online, na cantidad.

Tin miembronan di Parlamento cu tur thanksgiving ta na Merca. Cumpra cos na cantidad y hobennan ta bisa.

Di tres ta e fenomeno di hopi boutique na cas. Hendenan cu ta cumpra mesun paña cu bo ta mira na Facebook, of bo ta wak riba website, of bo no por haya den tienda, bo ta haya na cas, pafo di tienda. Y hasta nan ta hib’e bo cas pabo.

Kiermen comercio tin competencia serio. E ta un problema serio y esey no ta di discuti, segun Rene Herde.