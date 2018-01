Cu ki midi ta midi den Cuerpo Policial?

Den fin di siman un agente policial di fam Wester a wordo gara ta core den verboden ariba e Green Corridor, treciendo trafico den peliger. Ta danki na Dios cu nada no a pasa. Pero pa mando policial, esaki no ta permitibel y a dicidi di manda Sr. Wester cas pa algun dia te ora e caso cu ta bou investigacion actualmente, keda cla maske cu e no a kibra su auto ni ocasiona daño na tercera persona. Pero un cu si a causa daño na material di Land Aruba no a haya castigo, pasobra su tata ta hefe di Bizo.

Pero loke si ta hala nos atencion, ta e hecho cu tin un polis cu ta den e top di Cuerpo Policial (KPA), Sr. Winklaar cu na 2017 a kibra un auto di polis. Pa e accidente aki tin un rapport traha di parti di districto di Noord pa cu e auto A- 12172, un lease auto di Garage Cordia y te awe, niun paso a ser tuma contra di e agente aki. E auto a bay drecha, sin rapport di seguro y ni di polis. Pregunta ta keda: ken ta core cu e gastonan aki? Debi cu te hasta e hefe di Polis di Noord a haya gloria di busca un vcar pe na Hertz V-657 y cuerpo policial ta core cu e gastonan aki di huur auto.

No por tira tur e culpanan riba e Alto Comisario solamente p’esey e ta deposita su confiansa na e hefenan di cada departamento pa nan por eherce e nan trabou como hefe y vigila e trahadonan cu ta cay bou di nan. E.o e hefenan di trafico ta tanto Sra. Tjon Kock y Sr. Croes como alto inspector nan ta esnan cu tin cu controla ora ta trata di accidentenan cu auto di Polis mester duna e ordo pa investiga e caso.

Reaccion cu nos di Masnoticia a haya for di algun agente policial ta, cu ki midi Cuerpo Policial ta midi anto? E mesun agentenan policial aki ta puntra, cu sin tin regla pa e homber y muhe chikito den Cuerpo Policial, dicon esaki no ta conta pa e homber grandi cu puesto. Ta spera cu e siman aki ya por conoce cambionan den mando policial, y cu e personanan nobo aki tuma accion contra di tur polis, sin distincion. No separa ken ta halto den Cuerpo Policial y ken ta di puesto abao. Al fin y al cabo, ta un solo Cuerpo Policial tin y no dos.

Ta di spera tambe cu minister Andin Bikker, cu ta e mandatario encarga cu husticia, tuma bon nota di e casonan aki y cuminsa haci investigacion y pone ordo bek den nos Cuerpo Policial. Ya caba pa algun aña nos Cuerpo Policial no ta conta mas cu un maneho digno di un Cuerpo Policial.

