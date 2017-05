Cu AVP cantidad di ley pa combati crimen a wordo aproba

Tur forma di crimen ta horibel! Sea cu ta ladronicia den supermarket, hortamento di auto, atraco riba cas of negoshi of malversacion den un banco. Tur forma di crimen ta kita paz, trankilidad y e sentimento di siguridad, segun Parlamentario di fraccion di AVP, Rene Herde. Crimen ta e forma pa hende cruel enrikese nan mes cu loke otro hende husto a traha duro pe. Pero ora crimennan tuma luga den forma organisa, e ta un menasa pa tur cos bon den nos pais. Pasobra crimen organisa kiermen cu hende ta traha hunto, parti informacion cu otro, yuda otro pa comete e crimen y tapa pa proteha otro den e crimennan cu nan ta comete. Door di esaki Bo no sa ken tur ta envolvi den un crimen y ken pa Bo confia. Crimen organisa hopi biaha no tin un cara. No tin un nomber of un adres cu Bo por mustra riba dje. E ta un grupo of netwerk di hende, organisacion, di informacion y relacionnan scondi, cu ta planea, ehecuta y sconde e crimennan cu nan comete. E indicacion cu den nos pais tin crimennan ta sosode den forma organisa, ta nifica cu tin hende den nos comunidad cu kier kibra nos dushi pais y tur cos cu nos ta biba pe. Pio crimen cu esaki no tin!

COMBATI CRIMEN

Awe Parlamento ta debati riba crimen organisa cu e ministernan concerni. E motibo directo pa e debate awe den Parlamento ta e indicacion cu lo tin gruponan di hende cu ta planea, ehecuta y tapa crimennan organisa. Den e ultimo ocho aña Parlamento a aproba un cantidad di ley pa combati tur forma di crimen. A aproba y introduci leynan cu un cantidad di pais a aproba pa combati crimen manera labamento di placa y uzo di placa di droga pa financia terorismo. E leynan aki no a drenta na vigor prome cu 2010, pasobra e partido y Gobierno di MEP tabata contra pa introduci e leynan estricto aki. Tambe a introduci leynan cu polis tabata roga pe, pero nunca a wordo aproba door di Parlamento di MEP. Asina cu AVP a drenta Gobierno e leynan aki, a wordo aproba y ehecuta. Ta asina polis a haya e autoridad pa por ehempel ristra un hende si polis ta haya e persona ta actua sospechoso. Asina ta preveni crimennan cu ta e miho forma pa combati criminalidad. Den caso di crimen organisa polis mester di mas instrumento legal y formanan sofistica pa haya informacion prome cu e crimen wordo ehecuta. Uzo di tecnologia intensivo, vigilancia sistematico y conocemento di sistemanan di comunicacion, ta necesario. Pero tambe e conciencia den henter comunidad cu crimen organisa ta un atentado directo y e forma di crimen mas cruel cu hende por comete contra di su propio pais. Den e reunion di awe lo debati riba e formanan di crimen organisa cu tin na Aruba.