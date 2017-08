Crystallex ta menasa di pone beslag ariba activonan di PDVSA na Merca

CARACAS, Venezuela- E compania estatal Petroleos de Venezuela (PDVSA) a informa cu e lo proteha su activonan na Merca, debi na e solicitud di embargo cu e compania minero Canades Crystallex haci den Corte Mericano. E solicitud di embargo ta relaciona cu un disputa cu ambos partido tin pa hopi aña caba.

Den un comunicado, e industria petrolero Venezolano a expresa “su rechaso total ante e pretension di Crystallex cu ta purba na afecta e patrimonio di e nacion”.

“Manera anuncia caba, diamars 17 di Augustus, Crystallex a pidi permiso na e Corte Federal di Delaware, Merca, pa pone beslag ariba e accionnan di PDVSA den PDV Holding, compania madre di Citgo na Merca, den un intento pa ehecuta un veredicto arbitral contra di e Republica”, e nota oficial ta bisa.

PDVSA, pro medio di Citgo Petroleum, ta doño di tres refineria na Texas, Illinois y Louisiana, como tambe un red di autoservicio di combustibel di casi 15 mil station di gasoline den full e pais Norteamericano.

Segun Venezuela, mester destaca cu e compania estatal “no tabata forma parti di e veredicto y no ta existi ningun sentencia contra di e compania petrolero estatal”.

“E intento di ehecuta un embargo contra di e Republica, poniendo beslag ariba activonan di PDVSA ta totalmente inacceptabel y e corporacion lo tuma tur pasonan legal necesario pa proteha e corporacion contra e tipo di atakenan aki”, e comunicado ta sigui bisa.

Venezuela ta agrega cu e lo bringa tur e “transnacionalnan cu solamente ta responde na interesnan ajeno y ta pretende di daña e patrimonio, imagen y reputacion di e compania principal di e pais”.

Na 2002 Crystallex a haya e permiso di autoridadnan Venezolano pa e explotacion di e mina di oro di “Las Cristinas”, un di esunnan mas importante di Latinoamerica.

Na 2009 gobierno di e presidente di e tempo ey, Hugo Chavez a nenga e empresa Canades un permiso medioambiental importante pa cuminsa cu su labornan di explotacion y na mes momento e ta anuncia cu e mina “Las Cristinas” lo pasa pa control estatal, aunke na 2012 el a concede e explotacion na un compania Chines.

Como respuesta, Crystallex a acudi na e Centro Internacional di Areglo di Diferencianan relaciona cu Inversionnan (Ciadi), organo dependiente di e Banco Mundial y na cual companianan di diferente parti di mundo ta acudi pa busca un compensacion pa e nacionalisacion di su propiedadnan.

Aña pasa, Ciadi a dicta sentencia contra di Venezuela y a determina cu e gobierno di Nicolas Maudro lo mester paga un daño di perhuicio di 1.2 biyon dollar na Crystallex. Na e suma aki lo mester agrega 200 miyon dollar na interes, cual lo haci e suma total di 1.4 biyon dollar.

Gobierno di Venezuela a apela contra di e decision aki y a acudi na e Corte di District of Columbia, cu na Maart a dicta den su contra y a mantene e decision di Ciadi.

Venezuela a sali for di Ciadi na Juli 2012, un decision tuma door di Hugo Chavez kende a afirma cu su pais lo no reconoce e sentencianan di e tribunal aki.

