Cruz Cora Aruba y KIA preparando programa “Con pa yuda un preso”

Na Irlanda a sali un programa con pa yuda un preso biba den un prison pa tur e añanan cu e tin cu bay sinta su castigo y Sra. Marieta Wanopa di Cruz Cora Aruba ta splica mas di e programa aki.

E presonan por haci shopping den e insitutonan hopi pisa cu tin na Irlanda. Nan ta pa mehora nan moda y comoda nan mas miho durante nan tempo, cu nan ta pasa den un prizon. Manera cu tur hende sa, cu na Irlanda no ta manera akinan. Aya ta personanan cu tin hopi peso, ta sinta tras di e tralienan. Nan sentencianan ta pa bida largo. Pero a bay for di Aruba, un persona cu a representa e parti Hulandes. Tambe personanan di otro islanan den Caribe, y a bay tambe representantenan for di Suramerica. Pero e ultimo dos añanan, pro a ripara cu niun di e paisnan cu a bay, a cuminsa cu e programa. E no ta asina facil pa realisa e programa, ya cu bo tin cu bay acerca e parti di cu ta maneha e prizonnan. Bo tin cu cuminsa di mira, con e comunidad y con e preso mes ta paden.

Pa dos aña largo, Cruz Cora a prepara nan mes, den nan bukinan, unda cu nan a traha un module den dos idioma, y e parti di dje ta na Ingles. Tur diaranson Cruz Cora ta bay KIA, nan ta cuminsa cu nan lesnan pa 9 or y ta caba prome cu 11 or, supuestamente. E lesnan hopi biaha ta bay te cu 11 or y 30, te cu 12 or door di e tanto programanan.

E staff di KIA mes a scoge e departamento cu nan ta kere cu por tuma curso. Den esaki Cruz Cora no tin nada di bisa, segun Sra. Wanopa. Na prinicipio a tuma 5 persona, pero ora di sinta e prome biaha, Rode Kruis a haya 9 persona den e les. Pero tabata tin hopi interes pa e lesnan aki.

Sra. Wanopa a splica cu un persona mester imagina su mes, cu e cauter murayanan di KIA lo bira bo cas pa proximo 10 añanan. Con bo por bira miho, haciendo e mas agradabel p’abo? Tur eseynan ta encera den e programa cu Cruz Cora ta presenta, e parti di higiena y e parti emocional cu nan mes por uit nan mes. Tin e parti unda nan ta pone ariba un rapport cu Rode Kruis ta dunanan, kico eigenlijk nan ta kere cu nan por cambia, p.e. Si nan ta desea algo eyden, na forma di biba, ki regla tin, unda cu nan mester bay biba cu e reglanan manera tur caminda. Pero si nan por wordo skucha p’e. Pero con bo ta wordo skucha hopi biaha, si hopi biaha nan ta bira agresivo y hopi biaha nan ta bin cu ponencianan. Eynan caminda cu Cruz Cora ta drenta y ta traha cu nan poco poco. Ta mustranan kico a pasa den un prizon na Irlanda. Con nan a cambia e parti ey. Como ehempel, Sra. Wanopa a tuma como ehempel, un area di humamento, unda cu no tin caminda pa ventila e huma toxico ey. Awo a bira cu por cambia e parti ey, unda cu por siña e presonan con nan por haci’e unda cu nan ta bay haci’e.

Ora un preso ta agresivo ta paso e no tin guia ora e ta deteni y esey ta e programa di Cruz Cora Aruba. Bo por cambia actitud door di dun’e algo pa haci, henter dia, unda su mente ta ocupa. Kiermen cu e ta haya un programa di Cruz Cora, unda e ta educa su mes. E ta prepara su mes, kico e por haci. Educa un preso ta locual Cruz Cora Aruba ta haciendo. E programa no ta di Aruba, pero ta un programa cu a dura 10 aña y a wordo presenta pa un cuidado di preso. A dur’e 10 aña pa a hinca e programa den otro, con pa yuda un preso. Di 90% cu nan tabata tin hopi dolor di cabes cu nan, el a baha te na 6% na Irlanda. Ultimo, enbes bo tin 10 cuidado di preso pa nan, nan a haci’e 2 cuidado di preso. Durante añanan cu nan a haci e programa y cu Cruz Cora Aruba a yega dos aña pasa ariba dje, presonan a scapa e cuidadonan di preso, durante di un filmacion di un programa di futbol na television, e cuidado di preso a haya un atake di curason. Esey tambe lo wordo inclui den e programa di Cruz Cora Aruba, unda cu e presonan lo haya un curso di EHBO, con pa reanima, segun Sra. Marieta Wanopa, di Cruz Cora Aruba.