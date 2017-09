Cruz Cora Aruba Mision St. Maarten cu anuncio importante

Cruz Cora Aruba kier comunica na tur cu kier yuda cu e damnificadonan na isla ruman, St. Maarten, lo siguiente.

Nederlandse Rode Kruis, Cruz Cora Aruba y Krus Kora Korsou ta uni den un mision na St. Maarten y ya pa un siman caba ta organizando gruponan di voluntario cu ya caba ta na St. Maarten of na caminda pa por yuda cu e damnificadonan. Trabounan di Rode Kruis ta encera te cu e momentonan aki, Assessment (sondeo) di e pais afecta, asisti den e shelters, distribucion di awa, un post na Airport SXM, ta yuda na e Helpdesk y Tracing the Missing entre otro.

Na momento cu e assessment ta completo, lo e ora tin un mihor idea kiko ta loke ta e plan di accion. Pa e motibo aki, kier pidi comprension tambe di comunidad ya cu aworaki ta enfocando riba ayudo basico y di prome auxilio. Y percura pa structura tur accion na su momento teniendo na cuenta logistica.

Comunidad por aporta na e mision aki cu un donacion pa yuda cubri tur gasto di transporte, seguro, compra di productonan di necesidad, material di prome auxilio, awa, tent y tur loke tin mester pa por asisti na isla ruman dor di deposita riba nos cuenta di emergencia:

Aruba Bank # 038.401.0390

Caribbean Mercantile Bank # 641.733.07

Cruz Cora Aruba NO ta aceptando paña y tampoco ta hiba pakete personal

St. Maarten. Awor aki ya tin un inventario grandi di paña disponibel.

Si toch kier yuda di otro forma, por haci esaki entregando e siguiente productonan si mantene na e reglanan stipula. Esaki por wordo entrega na Cruz Cora Aruba, Pedro Gallegostraat 14, Dakota entre 9am – 2pm.

• Producto di bleki cu no ta expire den e proximo 6 luna

• Aroz

• Lechi cu no ta expire den e proximo 6 luna

• Ensure cu no ta expire den e proximo 6 luna

• Pampers

• Producto di hygiene personal

• Vitamina C

• E productonan mester bin den e caha habri!

De antemano, Cruz Cora Aruba kier gradici tur cu ta yamando pa aporta di un of otro manera, y ta spera cu por compronde e trabou di Cruz Cora na e momento aki.

Pa mas informacion, por tuma contacto cu nos na tel. 582-2219