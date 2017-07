Crus Corra Aruba ta cera acuerdo cu SABA

Despues di basta aña cu Crus Cora Aruba tabata busca un luga pa habri un oficina a logra esaki na SABA San Nicolaas pa cual aki Sr. Michell La Haye di Rode Kruis Aruba ta splica e meta tras di esaki.

Sr. La Haye a splica cu nan ta sumamente contento pa a cera un acuerdo di cooperacion nobo cu Stichting Algemene Bejaardenverzorging Aruba. Presente na e ocasion aki tabata presenta Sr. Remo Kock, di SABA. E acuerdo di cooperacion aki ta unico na Aruba. Ya pa algun aña caba, Crus Cora ta activo na Aruba. E aña aki nan lo cumpli 60 aña. Pero nunca antes nan tabata tin un oficina na San Nicolas. Pero door di e cooperacion aki, ya otro luna nan lo por habri un oficina na San Nicolas. Asina nan lo por yuda e comunidad di San Nicolas, pero awo padilanti, algun biaha pa siman algun boluntario pa asina brinda servicio y yudansa na e comunidad di San Nicolas. Crus Cora lo brinda yudansa den forma di entrega di paña of entrega di paketenan di cuminda, of tambe den forma di un conseho. Crus Cora ta para cla pa yuda e comunidad.

Esaki no ta bay asina no mas. Nan a haya un bunita locacion na SABA, pa cual nan ta hopi contento. Pero tambe nan ta contento pa di e forma, aki tambe brinda yudansa na e habitantenan di SABA, cu si nan mester bay dokter, bay specialista.

E acuerdo di cooperacion aki, ta algo unico na Aruba. E ta un bon ehempel con hunto, por haci e bida agradabel pa e comunidad. E iniciativa for di un ccooperacion for di SABA hunto cu Crus Cora pa haci e strobacion pa esunnan buscando yudansa menos, segun Sr. Michell La Haye.

Sr. Remo Kock, director di SABA, conhuntamente cu Sr. Michell La Haye, director di Crus Cora Aruba y nan a cuminsa cu’n cooperacion entre Stichting SABA y Crus Cora Aruba, pa cumina cu’n post na San Nicolas. Esaki ta prome biaha cu tin’e, unda cu Crus Cora Aruba por sali yuda e pueblo di Aruba. Pasobra cu semper tabata asina, cu si nan mester di ayudo, nan mester bay Dakota y esey no ta e caso mas. Awo nan por bay San Nicolas, na e centro di cuido. Aki a duna Crus Cora pa haci uzo di e facilidad pa e ambulance sali di eynan ora cu mester. Pa SABA e ta algo grandi, ya cu por scapa placa pa nan pashentnan, ora cu nan mester bay dokter, specialista of hospital. A keda acorda cu Crus Cora, cu si bisa di antemano cu un pashent tin un afspraak, cu ta bedliggend, nan lo bin buscanan den ambulance pa nan bay ricibi e ayudo cu nan mester.

Pa SABA e ta hopi importante, ya cu algo cu Sr. Kock semper a bringa pe , ta pa e unico manera pa yuda e pueblo ta pa traha hunto. E cooperacion cu Crus Cora, ta cu no ta saca placa pa haci uzo di servicio, pero ta intercambia servicio. E facilidad na San Nicolas, Crus Cora ta haci uzo di dje, y a cambio nan clientenan ta haci uzo di dje. Esaki ta baha gasto tambe, ya cu den cierto casonan, si no ta emergencia, no mester yama ambulance mas, lo haci uzo di e ambulance di Crus Cora.