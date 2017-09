Cruise Symposium Aruba lo tin oradornan local y internacional

Dia 5 di October lo tuma luga e di 3 edicion di Cruise Symposium Aruba. E obhetivo di e evento aki ta pa comparti y ilustra tur e desaroyonan den e industria di crucero di Aruba cu invitadonan di nos comunidad local.

Aruba Tourism Authority lo comparti tambe diferente informacion clave, incluyendo resultadonan di encuesta conduci pa A.T.A. mes bao bishitantenan crucero.

Durante e dia aki, parti mainta lo inicia cu un palabra di bonbini door di minister di turismo ing Mike de Meza, sigui cu presentacionnan di Ronella Tjin Asjoe-Croes – CEO y Mario Arends – Cruise Manager na Aruba Tourism Authority. Nan lo elabora riba e actualizacionnan den e industria crucero.

Despues ta sigui presentacion di Lex de Ridder – CCO na Aruba Ports Authority cu lo presenta e masterplan di nos waf nobo na e invitadonan. Rosabelle Illes lo continua, compartiendo e importancia y e poder di e asina yama ‘Story Telling’ como un forma pa mehora e experiencia di nos bishitantenan di crucero.

Como orador invita, Amilcar Cascais, cu ta un experto/consehero den e industia crucero lo comparti con un destinacion por ta exitoso den e industria aki for di perspectiva di un linea di crucero. Cascais tin experiencia extenso pa mas cu 30 aña laborando den diferente posicion den e mundo di turismo crucero.

Parti atardi, lo tin un workshop “How to apply story telling in your tour”, conduci pa Rosabelle Illes. E workshop aki ta dedica na tour guides y otro personanan cu tambe por beneficia di “story telling”. Lo tin un introduccion pa Cascais cu lo comparti e importancia di e rol di un tour guide. Un tour guide trahando den e industria di turismo ta bay mas leu cu solamente e hecho y e cifranan y unda e storianan ta laga un impacto mas permanente den e experiencia di nos bishitantenan.

E obhetivo principal di e atardi ta pa mehora e experiencia di e turista. E audiencia invita ta esnan cu ta envolvi directamente aki na Aruba den e industria di turismo crucero. Esey ta inclui entre otro tour operators, shipping agencies, restaurantnan, tiendanan cu ta beneficia di turismo pero tambe esnan cu ta brinda servicio di actividadnan.

Pa Aruba, e industria crucero a conoce un aumento importante e aña aki, compara cu 2016.

Pa e prome 8 luna di 2017, Aruba a ricibi 513.206 pasaheronan crucero for 213 diferente barco. Esaki ta ekivalente na un aumento di 22.8% pasahero adicional pa nos isla (15 barco adicional) compara cu e mesun temporada aña pasa.

Pa 2016, Aruba a ricibi un total di 656,043 bishitantenan crucero excluyendo tripulantenan, cual ta un aumento di 8.1% y un total di 307 barco a bishita nos destinacion.