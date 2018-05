Cristiano Ronaldo lo por bay cera pa evasion di impuesto

MADRID, Spaña- E hungado Portugues di Real Madrid lo mester paga 28 miyon euro pa supuesto delitonan fiscal.

Cristiano Ronaldo lo purba di yega na un otro acuerdo cu autoridadnan fiscal pa asina evita un castigo di prizon y cera e investigacion. E futbolista a propone di paga 14 miyon euro na Belastingdienst Spaño, cu ta acusa Ronaldo di a evadi di paga 14.7 miyon euro na belasting . Pero Belastingdienst Spaño a nenga su proposicion. E suma total, entre boet, gastonan y interes, ta yega na 28 miyon euro.

Real Madrid lo no brinda su yudansa

Den e sentido aki, e Portugues tin dos opcion: of ta paga e suma prome cu 15 di juni of bay corte despues di mundial. Den e “worst case scenario”, e hungado ta core risico di un peticion di no menos 8 aña di prizon. Esaki tabata e castigo cu Ministerio Publico a pidi pa e ex futbolista Xabi Alonso pa un supuesto fraude, pero mucho menor.

Di otro banda, Real Madrid a laga sa bon cla na Ronaldo, cu e lo no paga e gastonan di e supuesto fraude. Segun AS ta informa, e motibonan di e institucion ta di indole etico, ya cu esakinan lo no sirbi di ehempel den casonan similar den futuro.

Na juni ultimo, e strea di futbol di e club blanco a wordo acusa di a crea, supuestamente, un structura societario pa sconde di belastingdienst di e interesnan genera na Spaña, pa e derechonan di imagen. E delito a wordo cometi di manera “boluntario” y “consciente”, entre 2011 y 2014.

Fuente: https://actualidad.rt.com

