Crisis na Venezuela ta afecta e bida sexual

E cantidad di embarasonan no desea ta aumenta, e peligernan di intento di abortonan casero, malesanan di transmision sexual. Medionan oficialista a promove metodonan di prevencion cu eficacia escaso.

“Apenas si nos ta logra pa come tres biaha pa dia”, Yorlenis Gutierrez, un muhe Venezolano di 28 aña, mama di un yiu ta bisa. E ta caricia su bariga, ya cu e ta na estado di su di dos yiu. E tabata un embaraso accidental. “Mi no sa con lo bay alimenta otro boca”.

Gutiérrez ta biba den condicionnan di gran pobresa cu ta predomina entre e ciudadanonan di Venezuela. E tabata traha labando cabey di clientenan den un salon di beyesa, pero e crisis a afecta su trabao, cu a bira innecesario.

E vida sexual normal cu e tabata comparti cu su casa a complica na momento cu e pildonan anticonceptivo a cuminsa bira schaars, te cu a bira imposibel haya nan, a pesar di ta pasa di botica pa botica durante dia. E stock a bira menos cu’n 90% desde 2015, segun e Federacion Farmaceutica di Venezuela.

Gutierrez y su casa a purba di ta cuidadoso, pero pronto nan a descubri cu nan tabata sperando nan di dos yiu.

Na Venezuela, e colapso di e prijsnan di petroleo hunto cu e casi dos decada di politica socialista a provoca un recesion grave cu un di e tasanan di inflacion mas halto di mundo.

Aunke cu pa añanan largo estado a mantene un politica gratuito cu tabata pone anticonceptivonan oral na dispocision di e pueblo, e falta di recurso a laga e poblacion sin protecion. Awo, en cambio medionan oficialista ta promove practicanan di cuidado cualnan ta sumamente ineficaz.

E parientenan y amigonan cu ta biaha ta trece articulonan di prome necesidad for di extranhero, como tambe anticonceptivo y preservativonan. Tambe ta existi un mercado negro: Facebook, Instagram y Twiiter ta espacionan unda cu muhenan ta realisa intercambionan informal di pildonan anticonceptivo, pero na prijsnan cu casi niun hende no por paga: 120 mil bolivar pa un ciclo di 21 pildo. Esey ta ekivalente na 3 dollar, un tercera parti di e salario minimo mensual na Venezuela. Un implante hormonal, cu ta dura 3 aña, ta inaccesibel pa e pueblo: e ta costa 600 mil bolivar.

Fuente: https://www.infobae.com