Criminalidad: nos tur mester bring’e

Como cuidadano bo ta conciente cu gobierno ta esun prome yama pa tuma accion ora un desaroyo no ta bayendo bon of no ta optimal. Pero tambe bo sa cu e organo cu poder y mas halto na Aruba pa trece y exigi cambio ta nos parlamento. Prome biaha den historia bo ta haya bo mes cu un partido den oposicion ta asina ‘dehado’ sinta man crusa, no ta presenta na trabou y pio ainda no ta pro-activo den presenta conceptonan di ley. Mi ta kere cu si bo kier cuminsa drecha mundo bo mester inicia nabo mesun funcion den oposicion. Bo no por spera di por tuma un responsabilidad asina grandi di dirigi un pais si bo no tabata ni por a dirigi bo partido den oposicion.

Ayera a tuma lugar un reunion relaciona e desaroyo di crimennan cometi na Aruba di ultimo tempo. Apesar cu na banda di e ministerio di husticia bo por wak ta ehecuta man duro ta parce cu falta mas pa wordo haci. Esey ta algo cu algun Parlamentario di AVP mes a señala tambe. Pero di banda di MEP e ta un decepcion tras di decepcion. Nunca Aruba a yega di conoce un oposicion cu a yora 8 aña largo. Pa colmo hasiendo esaki cu grito y sapatia sin cu un dia e la pone su granito di arena pa contribui na un Aruba mas sigur. Realidad ta cu MEP den oposicion solamente a presenta 1 solo concepto di ley den 8 aña! Na Hulanda y Corsou miembronan di oposicion no ta sinta 8 aña man crusa den banki di parlamento sin voer nada uit, pero aparentemente na Aruba esey ta wordo acepta grandemente sin cu niun persona ta critico riba e funcionamento di esnan cu supuestamente ta representa nos.

Durante tratamento di diferente presupuestonan bo no a haya un oposicion diferente den 8 aña. Pero lagami contabo si ki tipo di oposicion bo a haya. Un partido cu por wel di manda mas cu 600 pregunta na Gobierno cual mayoria di nan ta copy paste di e aña anterior, calidad di preguntanan inferior cual ta mustra e nivel abou di inteligencia di miembronan di e partido y por ultimo niun contribucion. Disertacionan cu puro negativismo sin cu un dia tin un proposicion cu lo hiba Aruba dilanti. Ta critica e presupuesto pero na e otro banda no ta traha un presupuesto alternativo pa na un forma profesional mustra kico ta bayendo robes. Mi ta asumi como cuidadano cu partido MEP sea ta mucho floho of ta carece di e capacidad y inteligencia pa hinca un presupuesto den otro caminda cu fondonan lo wordo aloca optimalmente. Pero esakinan ta sona mucho bunita pa un partido den oposicion manera MEP cu ‘coûte que coûte ‘ ta sigui critica y tin un oposicion asina negativo sin cu a yega di contribui cu algo.

E discurso cu sr. Besaril a hiba durante e reunion tratando topico di husticia na Aruba ta tipifica e politica di MEP pa continua na hunga cu e sentimento, dolor di pueblo y en specificamente e experiencia amargo cu victimanan di atraco a pasa aden. Ningun persona den su sano huicio ta disfruta di e acontecimentonan cu a sosode, pero ta parce Besaril y MEP ta disfruta di esaki pasobra e ora ey so nan ta presenta na trabou. Pa un periodo di 8 aña largo nan no a funciona y kier core di nan responsabilidad.

Articulo V.4 inciso 1 di nos Staatsregeling ta indica cu e representante di pueblo tin e derecho pa presenta conceptonan di ley. Sr. Besaril mester memorisa e articulo ey si encaso e no sabe ainda y prome cu eleccion demostra cu ainda e por presenta un concepto di ley na bienestar di seguridad di Aruba. Door di keda para na banda grita, keha of show dilanti un pantaya di television bo solamente ta aumentando bo ego pero no ta contribuyendo cu nada pa pais Aruba! Mi kier termina reflexionando riba e hecho cu minimalisa criminalidad ta rekeri un trabou colectivo. Es decir Gobierno, Parlamento, departamentonanan pero tambe e ayudo di pueblo. Ban nos tur uni pe solo causa y no haci politikeria cu dolor di hende!

Francisco Figaroa

