Crimennan bou di hobennan a bira mas pisa

Pa basta tempo caba por mira cu hopi mas hoben ta cay dne man di husticia pa cual esaki tin su preocupacion cune segun sra Seraida Pemberton, directora di Stichting Reclassering en Jeugdbescherming. E ta splica mas di e problemanan cu tin awor aki.

Ora cu un hoben cay cera, Reclassering ta wordo avisa di esey y nan ta haci un investigacion cortico di e circumstancia di e hobennan. Dus Reclassering tin un basta bon bista di e hobennan cu ta cay cera y di e problematica cu ta cay bou di e hobennan.

Sra. Pemberton no por bisa cu el a subi drastico, pero loke ta preocupante ta e tipo di criminalidad bou di e hobennan. E crimennan a bira hopi mas pisa y hopi mas agresivo.

Ta un promedio di un 50 pa 60 hoben ta bin acerca di locual ta e hobennan cu ta cay cera dus tin e recidivista, pero tin e first offendernan tambe, cual tambe ta un promedio di 50 pa 60. Esey kiermen cu tin un fluho di hobennan cu ta prome biaha cu nan ta cay cera. Y si no haci nada cu e hobennan aki, nan lo bin bek.

Sra. Pemberton a splica cu e crimen a bira mas pisa bou di e hobennan. Delitonan cu no tabata cay bou di hobennan, posesion di arma, maltrato severo, posesion di droga, tabata delitonan cu tabata cay bou di adultonan.

Aworaki tin hobennan di 14 aña cu Reclassering ta haya cu toch ta un edad basta jong. Esun mas jong cu nan a yega di haya, tabata di 11 aña y Sra. Pemberton ta haya cu mester cuminsa duna atencion toch na e grupo aki.

E prome baiah cu un hoben cay cera, mayoria biaha ta pa un delito leve. Y si e no a haya e atencion debido, nan lo keda cay cera. Tin hobennan cu ta cay cera dos pa tres biaha pa aña.

Reclassering ta na altura di e circumstancianan, pero lamentablemente, no por dunanan e guia y sosten necesario. Pa dunanan esey, mester tin e medio y e personal pa haci esaki. Pero Reclassering no tin esey.

Un hoben no ta analisa su desaroyo, esey ta Reclassering ta haci esey. Y e por ta hopi varia. Locual cu a cuminsa ripara, ta cu un hoben tin diferente problema. Antes tabata haya un hoben cu tabata huma droga so, of e situacion na cas ta instabiel. Pero aworaki ta haya un combinacion di e diferente problemanan bou di un hoben. Y esey ta pone cu cada biaha e ta cay cera.

Sra. Pemberton a duna como ehempel, cu un hoben ta huma droga, su situacion na cas ta hopi instabiel, e ta cana cu amigonan problematico y su nivel intelectual ta hopi abao. Dus un combinacion di diferente factornan ta haci y mas factornan bo tin, mas instabiel y mas hoben di riesgo e hoben ta. Esey ta pone cu e ta keda cay cera constantemente.

Un di e prome stapnan cu mester haci ta adresa e problemanan social cu tin. Ora di papia di problema social, analisa exactamente cual ta e area mas di riesgo pa tackle e.

Aworaki si compara cu Corsou, su problematica ta hopi mas serio, pero nan ta bezig ta tackle e. Na Aruba mester cuminsa cu sea consciente cu nos tin un problema bou di nos hobennan y problema social. Y si no acepta of realisa cu tin e problema ey, nos ta keda atras cu e solucionnan.

E parti di hobennan cu ta cay cera, Reclassering eigenlijk kier tackle e problema for di den cuminsamento for di ora cu e hoben cay cera, segun Sra. Pemberton, directora di Reclassering.