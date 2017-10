Criatura di menos cu 2 aña haya su so riba caminda na Monserat

Diamars anochi persona atento a topa cu un criatura riba un bais chikito riba caminda pafo di He Supermarket na Monserat pa Kamay. E mucha no sa unda e ta biba pero tabata perdi. Patruyanan a presenta di biaha na e sitio y mucho no por a haci pa haya sa con su nomber y unda e ta biba. A bay cune warda mientras polisnan tabata busca den bisindario wak ken por a perde su yiu. Despues di rato e mayornan a haya falta di e mucha y a para e polisnan, e ora e oficialnan a informa e mayornan di e sucedido y cu mester a presenta na warda di Noord.