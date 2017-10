Counter Trafficking Taskforce Aruba cu diferente charla di conscientisacion

Counter Trafficking Taskforce Aruba cu cooperacion di Amsterdam Manor Beach Resort, De Palm Tours, La Quinta Beach Resort, Cuerpo Policial, CEDE Aruba y Aruba Marriot Resort, lo organisa den e siman di 12 te 18 di October pa cual aki a puntra Sra. Jeanette Richardson- Baarh cu ta na cabes di Counter Trafficking Taskforce Aruba ta splica mas di e desaroyonan aki pa cu e tema di traficacion di hende.

Siman pasa a cuminsa cu paar di charla cu nan invitado di Merca, Shamere Mc Kenzie, kende ta un victima di traficacion di hende. Via di su storia por haya sa kico a pasa cun’e. Door cu e ta un studiante di Universidad. Y esey no ta un persona cu bo por pensa cu por bira victima di traficacion. P’esey su storia ta impactante y cu su storia ta ripara cu esaki por pasa cu tur hende.

Counter Trafficking Tasforce Aruba a tene charlanan den sector hotelero, pa informanan kico nan por topa cu por duna indicio cu un traficacion ta tumando luga. Por ta un homber bieu cu mucha jong, camareranan no mag drenta y ora drenta ta haya condom benta tur caminda.

E siman aki ta pa Cuerpo Policial tabata tin su prome training, Sra. Richardson- Baarh a sigui bisa. Nan tin cuater training en total pa informa nan mesun hende, cu den e añanan a haci den teoria, kico ta traficacion di hende. Pero pa tende e storia di un hende cu a pasa den dje, ta algo full otro. Siguiendo ariba e Dia Nacional di Traficacion di Hende, dia 18 di October, lo tin un otro sesion cu examenklas di Colegio, ya cu ora nan ta studia afo, nan tambe por bira victima di trafico. nan ta perde safety net di famia, amigonan. Nan ta ariba nan mes. Nan ta core e risico cu un hende di Aruba of Corsou, cu ta papia nan idioma, e ora e situacion por sosode.

Na Aruba mes, e doño di bar a trece hendenan di afo. E damanan a yega na luga bek y ta bisa cu nan tabata den traficacion di hende. Pa loke ta casonan di nos hendenan local, Sra. Richardson- Baarh por a corda un caso cu a sosode na Hulanda, un hende cu a wordo trafica for di Aruba pa bay Hulanda. Tambe e hendenan aki a cera un lening na Hulanda y nan a bay cu e placa.

Si bo wak noticianan internacional, ta mas tanto ta hendenan cu ta bin aki for di afo, di Colombia of Venezuela pa busca un miho biba aki na Aruba. Y nan ta bira victima di traficacion.

E caso di San Nicolas tabata tin un conviccion y den Corte di Apelacion e straf a keda hisa tambe. Pero aworaki tin cuater of cinco casonan pendiente ainda, caminda investigacionnan ta andando pa yega asina leu pa bay dilanti Hues. Tur aña tin melding di entre 10 pa 15 caso di un hende cu tin sentimento, nan ta wak indicacion cu tin algo cu no ta corecto. Esey ta e sentimento cu bo ta cuminsa cun’e. Tur aña ta haya tipo di casonan asina, y lo wak si ta caso di traficacion of contrabando di hende, cu mester haci algo cun’e.

Na Colombia hopi biaha muchanan ta wordo bendi na un otro persona y esey ta un kenmerk di traficacion di hende. E otro persona tin un ganashi y esey ta wordo yama sclabitud moderno. E persona cu hay’e den un situacion asina no por sali asina no mas for di un situacion asina, ya cu e persona cu a trece ta haci doño di dje.

Un trahado domestico cu no wordo paga, traha oranan largo enbes di solamente 8 hora pa dia, cu ta wordo maltrata, ta coy su papelnan den beslag cu e no por bay niun caminda, esey ta traficacion di hende.

TUr momento cu e persona no tin control di su mesun bida, e lo por ta traficacion. Ta wak tur e elementonan y no ta un so. E caso mester tin mas di un elemento pa e por ta traficacion di hende, segun Sra. Janeth Richardson – Baarh, di Counter Trafficking Taskforce Aruba.