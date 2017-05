Diego de Cuba di STA ta sinti cu cosnan ta bayendo robes den departamento di labor pa cual aki e ta splica ki ehempel e departamento por duna, si e minister di labor mes no ta bon.

Hopi hende ta bay entrega keho na departamento di labor, pero nan ta wordo manda di cashi pa muraya.

Segun de Cuba, tin algo cu ta pasando aki cu no ta bon. Tin algo a pasando den nos departamento di labor, cu no ta sano. Pero tin hopi cos cu ta duna indicacion cu tin cosnan straño ta pasa. No ta di awo a canta e cosnan aki. De Cuba no kier a bin bek riba loke a pasa cu minister Paul Croes, pero si un minister di labor mes, ta hinca su mes den fechorianan asina aki, tur esunnan rond di dje, no ta bay haci miho. Nan ta sigui e ehempel. Esaki ta cosnan cu ta duel e sindicato. Unda ta bay cu cosnan asina aki. Awor aki tin un mercado laboral na Aruba cu ta completamente satura. E sueldonan minimo, casi 70% di nos pais, ta biba riba un sueldo minimo. E no ta sano, segun de Cuba. Un sueldo minimo no ta aporta mucho cos den un fondo di pensioen. Un AOV of un fondo di pensioen priva no ta aporta na nada. Tin hende, vooral den Horeca, ta un tristesa. Hendenan cu 23 aña ta traha, ainda nan no por bay cas cu 800 florin pa kincena. Ta cos di grita yora. Tin ora e cosnan aki ta duel de Cuba. unda nos departamento di labor a keda. Nan ta haci investigacionnan profundo di locual cu ta pasando berdad den Horeca? Pasobra bo mester bay pone man duro, bo mester haci un investigacion hopi profundo pa bo haya sa precisamente kico ta pasando berdaderamente den e companianan aki pa loke ta trata e salario di e trahadonan den Horeca. E dolor tambe ta, cu tin hopi hende cu nan ta drop outs, nan no a caba nan scol y nan ta sigui soporta tur e fechorianan aki pasobra nan no tin unda pa tira, unda pa bay. Y esey a crea tambe door cu tin hopi hende cu no tin un diploma den nan man, a crea tambe un cultura di miedo na Aruba. Bo tin e hendenan cu a bin di afo pa bin yuda nos aki na Aruba, hopi di nan no tin e estudio cu nos tin. Tin ta bon studia, pero mayoria di nan cu a bin, tur hende sa ki e trabaonan cu nan ta haci, ta trabaonan humilde. E pobernan aki, nan ta traha duro y toch nan no ta wordo recompensa manera debe ser y esey ta haci e sindicato hopi dolor, de Cuba a splica.