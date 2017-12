Corte ta pidi Voogdijraad pa busca e miho structura pa un mucha biba aden

Na momento cu tin casonan di maltrato cu ta drenta, via di scol di biaha e ta haya su atencion. Sra. Aisca Barkeymer, directora di Directie Voogdijraad ta splica.

Pa aña, nan ta haya 100 caso di mucha, cu mester di investigacion via di Corte cu ta pidi Voogdijraad e miho structura pa e mucha bay biba,. Esey ta nifica cu tin mayornan cu no por yega na un acuerdo kico ta miho pe muchanan. Ta keda pega den nan mesun dolornan of nan relacionnan, y e muchanan ta bira de dupe. E muchanan ta bay cuminsa papia, of ta bay mustra un comportacion cu dado momento no por handle mas.

Un mucha ta keda hopi tempo loyal na su mayornan. Ora cu e problema sali na cla e ora ya caba tin cosnan tumando luga y e ora ey ta bay, ta bay interveni. Si e mayornan indica na tempo, Directie Voogdijraad ta wordo envolvi. For di comienso ta busca manera pa acomoda e parti aki, pero e ta tuma hopi di parti di mayornan pa bisa cu, nan no pro sigui cu otro, pero pa e muchanan nan ta busca un forma pa comunica, sin cu e muchanan ta sali perdi .

Directie Voogdijraad ta haci un risico taxatie di urgencia, a pesar cu nan ta haci esey hopi dificil, ya cu tur caso ta importante. Cada mucha cu keda den un situacion penoso, ta un lastima. E mucha ey, pe, esey ta e situacion mas fastioso cu tin. E ta fastioso, pero si ta haci un grado di urgencia, y ta bay evalua e network rond di e persona. Ta evalua internamente, kico ta locual cu Directie Voogdijraad por haci mas lihe y diferente. E ta sacudi tur hende envolvi, loke a sosode, segun Sra. Aisca Barkmeyer, directora di Directie Voogdijraad.