Corte Supremo di Reino Uni ta prohibi gobierno di activa Brexit sin consulta Parlamento

Corte Supremo, e instancia hudicial Britanico, a dicta diamars cu gobierno di Prome Minister Theresa May no por activa Brexit (salida di Reino Uni for di Union Europeo) sin consulta prome cu Parlamento.

Cu un mayoria di 8 contra 3, Corte Supremo a rechasa e plan presenta dor di gobierno contra di un sentencia previo di Tribunal Superior. Esaki a establece dia 3 di November ultimo cu Parlamento mester wordo consulta prome cu haci apelacion riba articulo 50 di e Tratado di Lisboa, cual lo cuminsa cu e proceso di negociacion pa e salida for di Union Europeo.

Na November Tribunal Superior a faya na fabor di e empresario Ginna Miller, kende den representacion di un grupo di ciudadano a presenta un demanda den Corte, bisando cu Prome Minister May no por comunica na Brussel pa activa articulo 50 sin un votacion previo di House of Commons.

Abogadonan di Miller a argumenta cu e salida for di Union Europeo lo nifica cu Britaniconan lo perde derechonan adkiri cu e entrada den e pais den Union Europeo na 1972 y cu solamente Parlamento por kita e derechonan aki.

Despues di a conoce e sentencia, Ginna Miller a bisa cu solamente Parlamento por duna derecho y solamente Parlamento por kita esakinan.

Analistanan ta di opinion cu gobierno lo presenta den Parlamento un proyecto di ley masha cortico, incluso di un solo liña pa acelera e proceso di salida di Union Europeo y mantene e calendario presenta pa May, cu a afirma cu e lo invoca articulo 50 prome cu fin di Maart.

Activacion di articulo 50 lo cuminsa un proceso di maximo dos aña di duracion, pa cual Reino Uni lo a bandona Union Europeo na 2019.