Corte di Casacion a pidi pa detene Cristina Kirchner

BUENOS AIRES, Argentina- Un sentencia di e Corte di Casacion Penal, forma door di e huesnan Mariano Hernan Borinsky (presidente), Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, a confirma e procesamento y e detencion di Cristina Kirchner acusa di a tapa e atentado di AMIA pa medio di e memorandum cu Iran.

Sin embargo, e ex presidente no tabata den prizon door di su inmunidad parlamentario. E medida ta yega na e ex canciyer Hector Timmernan, e ex hefe di AFI Oscar Parrilli y su di dos casa Juan Martin Mena, ex secretario di Legal y Tecnica Carlos Zannini, e diputado nacional Andrés “Cuervo” Larroque, y demas miembronan di su gabinete.

Tur e acusadonan a presenta un demanda di den Corte di Casacion contra di e sentencia di e Corte di Apelacion den e Criminal y Correccion Federal di e Capital Federal.

E personanan aki a wordo acusa di delitonan di encubrimento grave, stroba acto funcional y abuso di autoridad, como consecuencia di e denuncia pa e explosion di e AMIA efectua pa e fiscal general Alberto Nisman.

E siman aki, Aníbal Ibarra a renuncia na e defensa di Cristina Kirchner despues di tabata solamente un siman na e cargo. E motibo tabata menasanan den su contra y e uzo di su persona pa perhudica e ex mandatario: “No ta husto di posibel cu ademas di defende Cristina di persecucion politico y hudicial na cual e ta wordo someti mester ocupa su mes di tur esaki”.

Fuente: https://www.lapatilla.com

