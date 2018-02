Parlamentario Alan Howell di partido POR ta sostene 100% e iniciativa di Gabinete Wever-Croes pa bin cu meternan prepago pa famianan di mas necesidad.

Cortamento di awa y coriente mester POR pasa pa pasado pa nos hendenan di menos recurso. Tin hopi famia ta pasando den duro, problemanan social indesea y ta bibando sin awa y coriente. “Na mi opinion ta e muchanan ta sufri mas. Mi ta para 100 porciento tras di gobierno pa pone un fin na cortamento di awa y coriente pa esnan di menos recurso, poniendo un meter prepago pa nan mas lihe cu ta posibel. Tur hende mester por biba cu awa y coriente aki na Aruba”, Alan Howell ta expresa.

E Parlamentario di e partido blauw ta comenta esaki despues cu siman pasa Prome Minister a anuncia cu hunto cu WEB, Elmar y Utilities a yega na un solucion pa famianan cu nan meter di awa y/of coriente a wordo kita.

A bisa cu lo bin cu un fondo financiero sosteni door di e companianan ariba menciona y cu lo tin e supervision di Departamento di Asuntonan Social.

Famianan cu no tin conexion di coriente y/of awa lo mester acudi na e departamento pa sigui un procedura di screening pa conforma cu nan ta bin na remarke pa haya nan awa y coriente bek cu lo tuma lugar pa medio di un meter prepago. Despues lo bin un areglo di facilidadnan di pago hopi bentahoso pa e usuarionan cu tin debe cu e companianan di utilidad.

E iniciativa aki ta demostra un biaha mas cu e ser humano ta central y cu conhuntamente por yega na solucionnan na bienestar di nos comunidad y nos hendenan. “Together we can make it better”, Alan Howell a finalisa bisando.

