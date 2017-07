Corporativonan grandi kier evita fin di neutralidad online

CALIFORNIA, Merca- Decena di empresanan tecnologico diaranson a forma un aliansa pa protesta contra di e propuesta di e gobierno di Donald Trump, dirigi pa limita e neutralidad ariba red. Pa medio di nan website, Facebook, Googel, Netflix of Twitter, entre otro, a boga pa e defensa di un red habri y liber, y e regulacion na e proveedornan di internet na Merca, cu cual e Comision Federal di Comunicacion (FCC) kier caba.

Mas di 80 mil espacio online a participa den e iniciativa, bautisa como e “Dia di Accion pa Salba Neutralidad ariba Internet”, desplegando anuncionan, alerta y informacion riba e importancia di un red habri. E reaccion ta bin casi dos luna despues di cu FCC a cuminsa e proceso pa revisa e normanan cu ta regula e actividadnan di e empresanan cu ta proporciona acceso na internet, manera Verizon, Comcast of AT&T.

E reglanan aki, impone door di e gobierno di Barack Obama na 2015, ta impedi e companianan aki di duna prioridad, mas acceso of di blokea un pagina web, dependiendo di nan contrato. Nan ta mantene un tereno di wega ekilibra pa nan tur, desde e paginan web di mas chikito te na e espacionan virtual mas bishita sin cu e proveedornan por discrimina segun nan interesnan.

Prome cu e reglanan aki, algun proveedor a blokia algun producto di e competidor ariba internet. Den un caso concreto, na 2013, Verizon, AT&T y T- Mobile a blokia Google Wallet door di ta competi cu nan pa su servicionan di manda placa online.

Desde cu Ajit Pai, presidente di FCC nombra door di Trump, a anuncia e proceso di revision na final di Mei, e ciudadanonan tin tres luna pa realisa comentarion y sugerencianan riba e pagina web di e entidad. FCC lo vota si ta cambia e normanan aki na Augustus. Mientras, cu iniciativanan manera di diaranson, empresanan tecnologico grandi y tambe figuranan di e partido Democrata ta purba na evita cu e corporacionnan proveedor tin un control mas grandi riba e contenido di internet.

Twitter, ademas di promove e hashtag #NetNeutrality, ariba su blog a bisa cu “Neutralidad riba internte ta fundamental pa un mercado competitivo, liber y emprendedor cu lo por alcansa usuarionan global. No ta rekeri di ta un empresa grandi pa por competi. Cualkier cu un gran idea, un perspectiva unico pa comparti y un vision convincente por drenta den wega”. E Asociación di Internet, un grupo cu ta inclui Facebook y Google, a afirma cu e reglanan actual ta funciona y cu si elimina esakinan, lo resulta den un internet pio pa e consumidor y e innovacion online”.

E Senador y ex- candidato Presidencial pa Partido Democrata, Bernie Sanders, a sigura riba Twitter cu e “neutralidad di e red ta nifica cu henter mundo tin acceso na e mesun informacion, cu internet sigui ta liber di cualkier control corporativo”. Di otro banda, e Republicanonan a aplaudi e eliminacion di e regulacionnan.

