Coredonan di truck a subi caya pa demostra na Gobierno cu nan ta disgusta cu e ley di pago di plachi number

Coredonan di truck dialuna mainta a subi caminda y staciona dilanti di Bestuurskantoor riba L.G Smith Blvd blokiando caminda pa asina baha demostra na Gobierno cu nan ta disgusta cu e ley nobo di plachi number. Esaki ta con Gobierno kier pa esnan cu tin e plachi cuadra cu tin compania tin paga esaki den un solo paga. Pa e trucknan e belasting ta casi 2000 florin.

Un di e coredonan di truck a presenta na Minister Bermudez nan disgusto cu nan tin preto riba blanco maske cu Gobierno a informa Belastingkantoor pa hacie den dos pago asina mes ta dal nos duro, segun un coredo di truck ta informa. Tabatin varios comerciante cu a bin demostra nan mal contento cu nan truck.

Dia 22 di December 2016 e ley a wodo pasa y tur hende a bin na altura den careda di 11 di Januari 2017 y ta un periodo cu nos no por bay biba cune. Tin un multa lo cay si no cumpli cu esaki, y nos como coredo di truck kier informa cu e multa lo concerni nos tur y nos no por bay logre y nos ta compania chikito cu ta draai y nos ta draai di clientenan y no ta paga di biaha.

Esaki ta pone cu hopi di e companianan di truck / carga ta cay laat pa haci pagonan. Loke nos kier pidi na Minister Bermudez ta si por papia cu belastingkantoor haci un areglo pa nos cu tin compania y laga nos haci e pago den cuatro paga manera con e tabata, cu ta duna nos e tempo suficiente pa den 2018 nos paga manera con e ley ta bisa den dos pago. Nos tabatin taxistanan, TO cu kier a compaña nos tambe pero debi cu tin barco aden y nan mester traha nan pan di dia a pone cu nan no por a presenta. Nos tambe como coredonan di truck tambe ta riba trabou pero un rato a presenta cerca minister pa demostra nos disgusto. Nos no ta biba den un trabou di dialuna pa diabierna pero henter siman nos tin cu traha pa trece e pan na cas.