Coredonan di Truck: Gobierno a promete di lo drecha caminda den mal estado na Barcadera / Mahuma pero no a cumpli

Un di e promesanan cu Gobierno a priminti shelo y tera cu prome cu waf a muda di Playa pa Barcadera cu lo bay drecha e caminda pa e coredonan di truck. Nos ta bati riba bou tur dia riba e caminda den mal condicion na Barcadera, nos tin hopi gasto pa loke ta mantencion di nos trucknan pa cu e caminda malo cu nos ta core riba dje.

Nos no ta carga cosnan suave riba nos truck pero ta cargacionnan pisa tin riba truck y esaki ta pone presion riba piezanan riba cada un di trucknan cu pasa e caminda aki. Un di e camindanan den mal condicion ta di crusada Mahuma bay zuid te cu Parkietenbos no ta cos di papia mes.

Ora di sali for di e terminal di waf pa bay abou of ariba e caminda ta hopi na werki, Gobierno a traha riba un caminda nobo conecta cu e green coridoor y lastima mas cu un aña nos no por pasa riba dje ainda y tin cu keda bati riba e caminda malo.

Minister Bermudez a duna di conoce na e coredonan di truck cu e lo bay trece dilanti e puntonan na su colega Benny Sevinger cu ta minister di infrastructura. Ta asina cu despues di e yobidanan di aña pasa den e presupuesto supletorio cu a pasa na fin di December a acomula un suma di 5 miyon adicional pa drecha e camindanan cu a bay den pio estado y e ta sigur cu nan lo ta trahando riba esaki y mi lo hiba bo mensahe pa nan traha riba esaki y concenta riba e peticion di e coredonan di truck pa cu e caminda den mal condicion na Mahuma pa Barcadera.