Coredo di distancia largo Alrric Kock tabatin un tremendo aña

Coredo di distancia largo Alrric Kock no por a laga e aña aki bay sin gradici un y tur cu a yud’e durante e aña cu a pasa y alabes durante e aña nan cu E tin den e deporte aki. Tambe Alrric kier a informa tur su fanaticonan con su aña deportivo a bay. Tabata un tremendo aña un biaha mas pa e atleta Alrric Kock. Un aña cu tabatin su malo, pero alabes a sa di trece e bon tambe. Competencia nan un mas fuerte cu otro. Lesion nan aki aya. Pero el a sa di bataya tur cu E tabata por durante e aña aki cu a pasa. Alrric a haya e oportunidad pa por a bay competi na un evento grandi, cual tabata IAAF/World Half Marathon Championship, na Cardiff, Wales. Esey tabata un tremendo experiencia pa su persona, ya cu ey nan el a competi den un mal tempo, pero asina mes e competencia a bay door. Eynan Alrric tabatin e oportunidad di core cu hopi coredor mihonan di mundo, Mo Farah, Geoffry Kisang Kamworor y hopi mas. Na Cardiff Alrric tabatin e oportunindad di conoce atleta nan grandi tambe, mane Paula Radcliff, Steve Jones y Lynn Davies. Despues di a caba di competi aya na Cardiff, Alrric a bin bek Hulanda, y ey nan el a wordo invita dos dia despues pa un grupo di coredo di Amsterdam, esta “Running Junkies” pa core un careda di 5K, esta “Roetsersrun”. Tabata un tremendo experiencia pa Alrric por a core den Science Park, aya na Amsterdam. Ey nan Alrric a logra yega den e top 15 coredo di mas of menos 75 cu tabatin. Durante cu Alrric tabata na Hulanda, E tabatin e oportunidad di bishita Aruba Huis. Ey nan el a topa cu representane di minister, esta Shandra John y demas coleganan. Despues di esey Alrric a bin bek ARUBA pa core caredanan local. Mester bisa cu den casi tur e caredanan e tabata yega di 3 of 4 overall y den su categoria E tabata yega number 1. E aña aki Alrric no a logra bay hopi den exterior pa coremento. E tabata hopi ocupa cu su yiunan y cu su mes como coach den e deporte di baseball. Pero asina mes den luna di October Alrric a logra bay “Guardian Group 10K”, aya na nos hermana isla Corsou. Ey nan el a logra keda na di 10 luga overall y di 1er den 30-39 aña. Su ultimo careda pa e aña cu a pasa tabata KLM Marathon (42K), na nos hermana isla Corsou. Y ey nan el a logra keda na di 15 luga overall. Un tremendo prestacion di Alrric na e careda ey. Tabata un di e marathonnan mas duro cu tin den nos region y na mundo mes. Paso bo mester pasa dos biaha riba e brug di Juliana. Y pa Alrric por a logra termine den un tempo di 4:43, esey ta demostra cu E tabata bon prepara pe. E aña cu a termina Alrric tabata tin un tremendo aña den e deporte di coremento distancia largo. Segun nos por a compronde cu pa e aña aki 2017, lo bay tin cos nan grandi na caminda. Dos meta grandi cu Alrric tin ta pa completa e Ronde van ARUBA su so, y tambe bay 4daagse Nijmegen, y dedik’e na su Tio Edwin Zichem y su prima Lily Zichem. (q.e.p.d.) Kiermen pa e aña aki lo bay scucha hopi mas di Alrric Kock. Su soño ta pa yega Olimpiada na Tokyo 2020, pa asina representa ARUBA dignamente. Y si tin e chens di por competi un biaha mas den World Half Marathon Championship, pero e biaha aki como pais ARUBA. Alrric kier a tuma e oportunidad aki pa gradici un y tur cu a yude di comienso di su carrera y te cu awe cu E ta practicando e deporte aki pa 14 aña caba. Nan ta su famia cu ta para su tras fuertemente, na su famia di ARUBA SABANA LIBER RUNNERS, Garage Central Aruba, Athlete’s Foot, Sport Caribe/Adidas, Fruteria Virgilio, Guardian Group ARUBA, Pure Temp, Katra N.V., Aruba Rocks, Precision Printing, Family T-shirt Printing,The Old Fisherman Restaurant, Lotto pa Deporte, Aruba Tourism Authority, &-21 Athletic Aruba, Trupial Inn, InselAir, Curacao Tourist Board, Dorado Divine Oceanview Appartment, Randy Cuevas un y tur cu a coopera semper. Masha danki na cada un di boso nan y un Bon Aña 2017 pa boso nan tur di parti Alrric Kock y Famia.