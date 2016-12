Diabierna marduga patruya di San Nicolas tabata na Bernard van de Veen Zeppenfeldstraat na e rotonde unda un auto a dal contra un palo di luz. E oficialnan a constata cu e chauffeur di e nissan sentra no por a demostra e documento di e auto y no tin nada cu ne y aki a tuma e auto den beslag. E palo di luz no a haya gran daño material manera e auto a haya. Takelwagen a presenta bay cu e auto y e chauffeur a keda na pia.