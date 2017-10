Copa Aruba Teams drentando su recta final

Mas o menos seis luna pasa, Aruba Table Tennis Association a inicia cu e Copa Teams Aruba cu ta wordo hunga den team consisti di dos hungador. Tur siman e ekiponan ta lucha contra di otro pa asina keda halto den e ranking prome cu e rondanan final cuminsa. E weganan di Copa Teams Aruba semper ta emocionante y di bon nivel, unda nos hobennan ta resalta den forma impresionante den nan weganan hunga. Recientemente tabata tin algun bon partido cu e ser hunga na Club Estrella y Centro Deportivo Betico Croes.

E ekipo di Jon Tai Aruba a gana 3 x 1 for di Power Pong, e duo di Magic Angle ta gana 3 x 0 di Omega Table Tennis. Tambe nos ta haya Dragon CD a gana Omega TableTennis 3 x 0, mientras Mazuga Table Tennis a gana 3 x 1 for di Power Pong. Den e otro weganan nos ta haya Mazuga Table Tennis a gana 3 x 2 for di Hooters Table Tennis y Jon Tai a gana 3 x 0 for di Mazuga Table Tennis. Por ultimo nos ta haya Mario’s Sport Shop a gana 3 x 0 for di Omega Table Tennis y Omega Table Tennis a gana di Dirksen Team 3 x 0

E deporte di table tennis a cuminsa briya y saca cara di nos isla den exterior. Sigur den e region di Caribe, Aruba su nomber ta resalta. Luna pasa cu un ekipo relativamente hoben, Aruba a logra clasifica pa e torneo Senior Panamericano na Cartagena, Colombia mientras cu siman pasa e hobennan Jeandry Mathilda y Chingho Chung a demostra cu Aruba su nivel no ta leu den comparicion cu e hungadornan di e continente Sur America. Nan a bataya bon y duna dolor di cabes na varios paisnan grandi manera Brasil, Chile, Colombia y Peru

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a yuda subsidia e torneo di Copa Aruba Teams 2017.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio.