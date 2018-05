Controlnan di Flex Team di Cuerpo Policial ta sigui duna resultado

Den curso di siman pasa Flex Team di Cuerpo Policial a bolbe tene un control na nivel nacional.

Aglomeracion na altura di luganan conoci manera Manuelitos, Hotel Bacarat, volkswoningen Noord, Madiki, casnan di pueblo Seroe Patrishi un biaha mas a wordo trata cu man duro.

Localidadnan manera Lekker y Olde Molen, Cas Casuela wordo controla y polisnan a zorg pa tur hende a haya nan camidna pa cas despues cu e luganan aki a cera.

Aglomeracion na Eagle Beach

Un biaha mas e trankilidad nocturno na altura di Eagle Beach ta wordo interumpi pa aglomeracion di hende akinan, bebiendo bebidanan alcoholico pa cual polisnan a core cu tur hende for di e sitio.

Aglomeracion riba parkeerplaats di The Village

Polis a bay atende cu gruponan cu ta keda bebe den e parkeerplaats di The Village y a core cu nan for di e sitio.

Control durante evento di Flip Flop 2018

Riba dialuna 30 di april entre 8 or di anochi y 1 di mei 4 or di marguda a tene controlnan pafo di e evento di Flip Flop. Pafo tabata tin hendenan cu a bi cu stoel y nan jug. Leu a leu tabata haya holo di marihuana y a tene un control ariba esaki.

Detencion B.P. pa violacion L.V.M.

Riba 1 di mei 2018, pa mas o menos 12 or y 20 di anochi, polisnan tabata haciendo un control rutinario ariba L.G. Smith Boulevard na altura di Palm Beach Plaza. Panort di Palm Beach Plaza, riba e pida caminda banda di “Aqua Condominium” polisnan a wak un Toyota Rav 4 para. Banda di e auto tabata tin algun persona para. Den e cercania di e autonan no tabata tin niun hende para. Ora cu polisnan a pasa banda di dicho auto, nan a haya un holo sterki di marihuana. A dicidi di yega cerca pa haci un miho control. Na e chauffeur polisnan a informe cu nan a haya holo sterki di marihuana. Durante control polisnan a haya dos sakito di marihuana. A bay over na detencion di B.P. naci na Hulanda pa violacion di articulo 4 di e ley di LVM.

Control den trafico cu Motor Unit y District 4

Riba diasabra 5 di mei 2018, entre 3 or y 45 di atardi y 12 or di anochi, a tene un control den trafico hunto cu Motorunit, Surveillance District 4 y K-9 Unit.

Resultado Flex Team:

En total a haci control ariba 112 auto.

A duna 41 procesverbaal y 7 auto a wordo getakeld di biaha.

A haci cuater detencion: Dos (2) pa violacion di LVM y uno (1) pa violacion di articulo 5 di e Wegenverkeersverordening y un (1) pa violacion di e ley di L.T.U.

Controlnan

A detene varios auto, y a haya un cantidad chikito di marihuana, sakitonan di cocaina, piedra, sker, cuchiu cualnan a wordo tuma den beslag.

Resumen:

A haci un total di 90 control.

Tabata tin 8 detencion.

Tres (3) pa violacion di LVM.

Cuater (4) pa violacion di LTU.

Uno (1) pa violacion di articulo 5 di L.W.V.

