Control di Flex Team cu varios detencion

Flex Team di Cuerpo Policial un biaha mas a tene controlnan localmente durante e siman di 14 te cu 20 di mei cu ta tras di lomba.

Ora cu topa cu aglomeracionnan na luganan conoci manera Manuelitos, Hotel Bacarat (cera), casnan di pueblo na Noord, Madiki, Seroe Patrishi un biaha mas esakinan ta wordo controla cu man duro.

Localidadnan manera Lekker, De Olde Molen y Cas Casuela, a wordo controla y polisnan a zorg pa tur hende a bay nan cas despues di ora di ceramento.

Aglomeracion na Eagle Beach

Tur e gruponan cu den oranan di anochi ta aglomera na altura di Eagle Beach y cu tabata bebiendo alcohol y tocando muziek duro, nan atencion a wordo hala y cori for di e luga. Personana riba cual tin sospecho a wordo controla. E gruponan diadomingo a keda toca muziek duro te den oranan laat di anochi. Muziek duro ta wordo tolera te cu 11 or di anochi.

Aglormeracion riba parkeerplaats di The Village

Tur e gruponan cu durante e oranan di anochi ta aglomera riba e parkeerplaats di The Village, cu tabata bebiendo alcohol a wordo atendi y cori di e luga. Personanan ariba cual tabata tin sospecho a wordo controla.

Detencion G.M.

Diaranson 16 di mei, polisnan a tene un control ariba e caminda publico di Mahuma pa Seroe Thijshi. Aki ta caminda a duna e chauffeur di un Chevrolet mini Van blanco señal pa para, manera prescribi den articulo 3 di e Landsbesluit Verkeersregels.

A pidi e chauffeur su rijbewijs valido, seguro di e auto y e papel di belasting di e auto den cual e ta coriendo. Chauffeur no a cumpli cu esaki. E chauffeur a duna di conoce cu e no ta doño di e auto, pero e auto ta pertenece na e compania cu cual e ta traha. Si por a wak un sticker di belasting pa 2018 pega riba e windshield. A pidi e chauffeur pa su personalia. E no a cumpli cu esaki tampoco. A informa e chauffeur cu e lo haya un boet pa core auto sin rijbewijs. A inform’e cu si e no cumpli cu esaki e lo wordo deteni.

Detencion: Relaciona cu esaki pa 10 or y 20 di mainta a bay over na detencion di G.M. naci na Peru pa sospecho di violacion di articulo 10 c.q. 21 di e Landsverordening Wegverkeer y articulo 2:137 di e Wetboek van Strafrecht di Aruba.

Detencion A.O. pa violacion di Ley di Arma y posesion di stickernan di belasting falso

Diadomingo 20 di mei 2018, pa mas o menos 8 or y 40 di anochi, durante un patruya di control den Caya F.D. Figaroa na altura di Misa Santa Ana, a tuma nota di un Mazda model 323. Durante dia polisnan a ricibi un denuncia di robo di un auto di mesun modelo. A para e auto na altura di Caribbean Palm Village.

A pidi e chauffeur pa su rijbewijs valido pa core vehiculo di motor, prueba di seguro y e papelann di plachi di number. E no por a cumpli cu e peticion aki. Durante control cu seccion Centrale Post a bin haya sa cu e plachi number en cuestion no ta pertenece na e auto. E chauffeur a bisa cu e auto ta pertenece na dje, pero cu e no tabata tin niun papel di e auto. ORa cu e pidi e chauffeur pa baha for di auto, polisnan a ripara cu riba e vloer di e auto tabat tin un cuchiu, cual por wordo uza como arma.

Detencion: Relaciona cu esaki pa 8 or y 45 di anochi a bay over na detencion di e sospechoso, A.O. naci na Colombia. El a wordo deteni pa violacion di articulo 1 di e Wapenverordering y articulo 10 c.q. 21 di e Landsverordening Wegverkeer.

Durante control den su tas a bin haya un sticker di belasting y un sticker di keur pa aña 2018. Dicho stickernan por ta falso pa cual a tuma esakinan den beslag.

Spotcheck control:

A controla varios auto y a haya cantidadnan chikito d marihuana, sakitonan di cocaina, piedra, skern, cuchiu, machine di mula marihuana. Tur esakinan a wordo tuma den beslag.

A haci un total di 75 control cu 5 detencion.

