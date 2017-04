Contribui cu Tene mi Man Fundraising

Pueblo di Aruba ta keda cordialmente invita pa reserva e fecha di diasabra 29 di April di 10:00am – 10:00pm pa un grandioso evento di fundraising den e Parkinglot di Do It Center Shaba.

E meta di e evento ta trata e mudamento di Jaynah pa Hulanda mirando cu apesar di a haci todo lo posibel pa cu Jaynah su desaroyo na Aruba, e costonan medico ta bira mas halto, y ta bira mas dificil pa maneha. Ademas e limitacion ta bira uno mas grandi cada bes mas pa Jaynah cu su mayornan a tuma e decision pa ofrece un mihor calidad di bida na Hulanda cu ta ofrece posibilidadnan cu no ta presente na Aruba. Jackseny Kock, mama di Jaynah ta expresa cu hopi emocion: “Nos a dicidi di bay Hulanda cu nos popchi, pasobra nos ta convenci cu e merece miho y cu e desishon di pronto bula bay Hulanda ta e miho desicion cu nos como mayor por a tuma sin duda algun. Paso sin e material nan adecua cu nos a cumpra pe na Hulanda e no lo a sinta, e no lo a para y cu un bais cu e ta train e pia nan awe, e no lo a dal stap nan aki pa cana y ta bendiciona door di e amor di Dios pa logro nan chikito cu pa nos ta esunan di mas grandi.”

Di parti di Jaynah y famia: Bini un, bini tur y disfruta di un dia familiar cu ambiente musical di Dj Vibes, Eltienne Yarzagaray, Dj Sky, D’Licious, Tsunami, Zeta Band, Perfect Sound, Provoke, Quality Brass, Nutzbeatz, Ataniro y Robert y su solo banda. Show di baile di Candy Dancers, Chaz Dancers, Kids Dance Academy y show di auto nan di Mustang Club Aruba.

Pa e muchanan lo tin Dino jump, popcorn y cotton candy. Tambe pa esnan presente cu ta disfruta di un tiki aventura por descubri e obstacles nan di The Funstacle Masters.

Radio emisora nan Power Fm 101.7 y Caliente 90.7 Fm lo tey live pa transmiti y duna informacion na oyentenan. Lo tin diferente premionan manera dinner na El Gaucho, premionan di companianan manera Jaced Wheels y otro sponsornan. Reina Infantil, Hubenil y Grandi y tambe nos candidata nan di Miss Youth Aruba lo ta colectando cu e busjes nan y asina bo por hasi bo contribucion riba e dia aki mes.

Ademas bar y cushina lo ta bon surti hunto cu e tent di Starbucks. Por tuma contacto cu nos via facebook https://www.facebook.com/tenemiman/ of cellular 592-4410 / 592-4094 pa mas informacion.