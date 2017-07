Contratista trahando riba Watty Vos Boulevard ta uzando trahadonan local

Si Gobierno ta bisa cu tur hende local lo haya trabou riba e proyecto Watty Vos Boulevard, dicon e compania cu a wordo contrata pa haci e trabaonan a trece trucknan di afo, ta un pregunta cu sigur a wordo haci na Minister di Infrastructura, Benny Sevinger. El a comenta cu den nan destaho a pone como punto di salida, cu e trahadonan mester ta local. Den destaho no tin riba ekiponan. Si mira algo, si mira wegenbouw, ora trata edificio, nan tin nan propio ekiponan. No ta otro tampoco cu e companianan grandi aki tin nan ekiponan. Sinembargo a papia cu nan y nan ta dispuesto pa pone nan ekiponan un banda y ta bay huur in e ekiponan cu tin na Aruba y na momento cu no tin ekiponan na Aruba, nan lo bin cu nan ekipo. Tur compania di construccion, for di chikito te grandi, tin nan ekiponan. Naturalmente un compania cu tin su ekipo, ta uza su ekiponan prome, prome cu huur otro. Sin embargo nan ta dispuesto pa huur ekipo di otro, lagando nan propio ekipo para un banda, pa wak si tur hende cu tin ekipo, por uz’e si e ekipo aki ta den e condicionnan cu mester di dje.

Esey no lo logra tur ora, pero lo wak e ora con lo traha of nan lo traha cu e ekiponan di contratistanan chikito. Te na e momentonan aki ta bezig ta huur ekiponan di diferente compania chikito caba. Nan tin hende ta trahando eynan. Pero tambe di e companianan grandi, Albo, Wegenbouw, companianan grandi, ta bezig ta hayando trabao, tanto riba Green Corridor, como tambe riba Watty Vos Boulevard, nan lo tin nan ekiponan eynan. Trahadonan mester wordo busca localmente pa e ekiponan aki. Si no tin experticio cu no por haya na Aruba e ora eynan nan lo haya un permiso pa e trabao cu mester ta un trabao special. Den e caso por ehempel di e brug, cu tabata un trabao special, nan lo haya permiso pa e trahadonan aki traha riba e brug. Pero voor de rest, tur persona mester ta local y e ora ey e companianan aki ta busca hendenan local tambe pa traha.