Containernan di klapchi ta yega cu retraso e aña aki

Comision di Vuurwerk di Cuerpo di Bombero, durante un conferencia di prensa a trece e ultimo informacionnan tocante e ultimo desaroyonan riba tereno di vuurwerk, en bista cu a drenta e temporada mas druk di aña. Miembronan di e Comision di Vuurwerk, Sra. Liliana Rasmijn di KPA, Sr. Ferdinand Ponson di Brandweer y Sr. Rubin Ponson di DOW tabata presente na e conferencia aki.

Sr. Rubin Ponson, miembro di e comision pa DOW a splica tocante e beleid di vuurwerk, cu ta conta mas pa e importado y bendedonan di vuurwerk. Lo purba di tene e reglanan mas skerpi posibel, mescos cu e añanan anterior. Lo zorg pa tur importado cumpli cu e reglanan. Esaki lo trece siguridad pa e comunidad. Esun cu no cumpli cu e permiso aki, lo core e risico di perde nan permiso. Y e luga ta wordo cera. Pa locual ta e cumpradonan, manera semper ta pidi tur hende pa wak e klapchi cu bo ta bay cumpra, si bo no ta compronde kico e klapchi ta haci, e bendedo ta suppose di splica esaki. Wak pa e fecha ta bon pa no ta cumpra klapchi bieu. Semper nan tin fecha poni ariba nan y asina trece siguridad pa un y tur. Pa hopi aña caba, ta boga pa trece e siguridad den comunidad pa cumpramento di klapchi. Antes e cantidad di heridonan tabata hopi mas, y esaki a baha hopi. Ta spera cu e dia yega cu e cantidad di heridonan di klapchi ta na cero. Un bes mas, e dianan di klapchi ta dianan druk, paga tino ariba caya. Si ta transporta klapchi, wak pa esaki ta na un manera safe tanto pa abo cu ta transporta, como esunnan rond di bo.

Segun e beleid di e comision, pa awe, 1 di December, ya nan mester ta ariba e isla, y e klapchinan ta laat caba. Tin un fecha mas o menos cu ta mei mei di December. Ta spera nan yega mas cerca di e fecha posibel, pasobra mas laat nan yega, tin reglanan di siguridad pa cumpli cun’e riba Wela, mas laat nan yega, ta bira dificil pa tur e containernan wordo habri prome cu e fecha yega. Ta spera cu pa 13 di December e containernan yega Aruba. Hopi biaha e por pasa over di esey. Contando e dianan, ta bira hopi dificil pa tur por wordo habri prome cu e fecha di benta. Un total di 19 container lo mester ta na caminda, segun Sr. Ponson di DOW. Tin varios di e permisonan cu no pro wordo duna e aña pasa. Mientras tanto tabata tin reunionnan tambe, di importadonan y bendedonan, pero e cantidad di hendenan cu ta presenta na e reunionnan, ta tiki compara cu tur esunnan cu ta pidi permiso. Y esaki e mensahe no ta yega completamente na e bendedonan. Esaki ta haci cu kisas nan no a scucha kico a wordo papia den e reunion y ta haci cu consecuencia cu nan lo no haya nan permiso. Tin cantidad di permisonan cu no por wordo duna, ya cu no a cumpli cu e reglanan. Tur e reglanan pa container ta para den e maneho di klapchi y tur e puntonan ta wordo treci den e reunionnan. E maneho ta papia di pone un container 10 dia prome cu e dia di benta. Ta bira e ora dificil pa controla tur, cu ta core den careda di 70 of 80. DOW ta sali di e punto cu e bendedonan mester sa nan regla y mester sa kico mester cumpli cun’e. Hopi biaha nan ta purba toch, cual ta di lamenta. Nan sa kico e reglanan ta y toch nan ta haci lo contrario. E ora luga lo wordo cera, si nan no por cumpli cu e reglanan.

Dia 27 ta bira un dia dificil pa habri e containernan, mirando e trafico cu lo bay tin e dia ey ariba Wela mes pa saca e containernan mes. Pa dia 28 padilanti lo purba di wak si por saca nan e ora. Segun e secuencia cu nan e containernan drenta ariba Wela, asina lo maneha e situacion. Sr. Ponson a sigui bisa cu a pesar di e secuencia cu a yega ariba Wela, e papelnan tambe mester ta na ordo. Tin biaha esaki ta dificil pa yega na tur e documentonan y regla esaki, pero lo haya esakinan for di Duana. Actualmente tin 4 container cu a resta di aña pasa, y ainda falta 19 container pa yega. Pa loke ta e klapchi ilegal, semper ora cu e container wordo habri ariba Wela, ta controla e container. Pero toch ta keda hayanan cual ta keda un sorpresa pa autoridadnan mes, segun Sr. Rubin Ponson, miembro di e Comision di Vuurwerk pa DOW.