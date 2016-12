Container di Klapchi Wan Li a kita su permiso debi na basta klapchi bieu pa bende

Diaranson atardi tanto personal di brandweer y dow a presenta altura di centro di bario Playa Pabou pa controla e container di klapchi di Wan Li. Durante e control rutinario e oficialnan a topa cu sorpresa a bin haya klapchinan di 2014 den stock pa bende y esaki ta contra ley na Aruba. E container aki tabata staciona prome pabou di e rotonde na Lucianitastraat e tabata pega cu caminda y cerca di algun apartament di palo y tabata un peliger, y a duna e bendedo un otro opcion na un otro luga.

Loke nos a haci ta a bin trece su permiso pa e bende bek pero durante e control a haya e sorpresa di klapchinan bieu di 2014 pa bende y no ta permiti. A puntra Sr Ponson cu si ta berdad cu durante nan control y nan kier intimida nan trabou door di bay na esnan mas halto, y Sr Ponson a comenta cu tin bendedor ta rabia ora cu haci controlnan y haya cosnan iregular ta pasando. Tur hende kier bende nan klapchi pero nan sa si no cumpli cu e reglanan esaki ta bira pio pa nan unda por kita nan permiso y tin algun ta kere cu por ofrece e oficialnan algo pero esaki no ta bay asina y no por cumpra nos. Nos ta traha cu e regla cu brandweer ta exigi y e ta conta pa tur hende.

Ora haya un bendedo cu klapchi bieu, ta tuma esakinan den beslag sr Ponson a comenta y lo kita e permiso tambe y e klapchinan nobo cu e tin e ta keda cu nan pero e lo tin cu bendenan na otro bendedornan pa rebende pe.

E chines kier a intimida nos door di yama mas halto pa wak kico ta pasando cu a cera su negoshi pero ora cu superior di Cuerpo di Bombero a presenta a tuma nota unda cu e container tabata ubica prome no ta permiti pa bende klapchi, y ta mustra cu tanto e personalnan di Cuerpo di Bombero y DOW ta haciendo nan trabou manera mester ta.