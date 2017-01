Container cu klapchi haya na Supermercado na Paradera

A drenta informacion na Cuerpo Policial, tocante un container Sr. Lito Lacle, vocero di Cuerpo Policial, tocante un container yena cu klapchi. Sr. Lacle ta amplia mas ariba esaki.

Vuurwerk comissie a duna te 7 januari pa entrega e vuurwerknan aki. A drenta informacion cu na un supermercado na San Nicolaas caminda tabata tin hendenan tabata yena klapchinan den saco. Ora cu Cuerpo Policial a bay investiga na e supermercado en cuestion, a bin resulta cu di un of otro manera, e container a wordo movi pa un supermercado na Paradera.

Riba ordo di Fiscal Schwengle a tuma e container en cuestion den beslag, mas e klapchinan aden. Riba e pregunta si tin castigo pa cu esaki, Sr. Lacle a informa cu tin geldboete. pero lo purba di impedi cu e personanan aki haya vergunning bek y e adress haya vergunning bek. Aña pasa caba Cuerpo Policial tabata tin un discusion cu e mesun vergunninghoudernan aki riba cierto otro cosnan. A bira ora pa pone ordo riba cierto cosnan.

Den e container tabata tin vuurwerknan di caliber halto cu consecuencia cu un chispa bula, esaki por trece bida di hende inocente na peliger. Den pasado, a yega di haya container cu klapchi aden, e doño a perde su vergunning, y el a perde su derecho di sigui bende klap mas.

Lo purba pa traha un procesverbaal, di tal manera cu e vegunninghouder of e adres lo no haya vegunning mas. Mirando e bon cooperacion cu ta hayando for di tur e instancianan concerni, Sr. Lacle ta di opinion cu nan logra.