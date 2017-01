Consumidor lo no sinti e efecto ora cu WEB Aruba NV switch over pa diesel

Pa Sr. Ruiz, CEO di WEB Aruba NV fuel ta algo masha importante pa e planta por sigui draai normal y p’esey mester bay den un sistema di diesel te ora keda cla cu esaki.

Actualmente Aruba ta depende riba heavy fuel oil. Sin esaki no por produci e coriente na su capacidad maximo, manera cu mester ta.



Sr. Ruiz ta sigui splica cu WEB ta bezig cu renewable energy, pero esaki ta 20% pa 25 %. Poco poco e ta creciendo. Awo cu ta switch over riba diesel, ainda no ta conoci con lo balansa e produccion e proximo dianan. E sistema di diesel, ta solamente pa casonan di emergencia, cu no ta den funcion tur ora. Motibo di esaki ta pasobra cu diesel ta mas caro, y p’esey ta uz’e solamente ora ta estrictamente necesario.



E cambio aki segun Sr. Ruiz, no tin ningun efecto riba e consumidor. Den sentido, cu na momento di switch pa e sistema di emergencia, esaki lo no kiermen cu e coriente lo bay. E ta algo cu ta sosode internamente.