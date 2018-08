Presidente di Sindicato di Maestro di Aruba (SIMAR), Sra. Sheila Lazo -Tromp, ta splica cu directiva di SKOA y Gobierno mester bin cu un plan pa wak cuanto mucha ta wordo aloca na scolnan y con nan ta bay tuma esaki.

Segun Sra. Lazo- Tromp tin entendi, tin alrededor di 100 mucha cu no a haya scol ainda. Nan ta bayendo bek pa klasnan grandi, pero nan ta den un situacion aworaki cu por ehempel nan ta lucha cu e calor cu tin y hopi scol no tin airco. Pero no solamente esey, sino tambe tin hopi trabou cu e maestronan tin cu eherce aworaki y tin muchanan cu ta bin di hopi problemanan social cu ta haci e trabou di un maestro hopi pisa.

20 Aug 2018: Aumento di studiantenan den cada klas Construccion di mas scol of local ta exigi mas docentehttp://masnoticia.com/construccion-di-mas-scol-of-local-ta-exigi-mas-docente/ Posted by MasNoticia.com on Monday, August 20, 2018

Tabatin un tempo cu ex Minister Dowers a kita e parti cu no ta pone trailer mas riba tereno di scol, pero aworaki ta wak cu trailer ta bolbe drenta tereno di scol. Esaki ta un medida di emergencia, pasobra no tin espacio.

Mester cuminsa pensa si en berdad ta bay construi mas scol of si mester construi mas lokaalnan na scol, pa cual mester evalua e tereno. Pero e realidad ta cu e poblacion ta creciendo y tin hopi mucha di exterior cu ta bin biba na Aruba cu ta pone mas presion riba scolnan.

Sra. Tromp ta indica cu tambe ora mester di mas docente, mester bay IPA pa wak cuanto docentenan tin, haci e trabou di docente mas atractivo y tambe wak esunnan cu mester busca di exterior pa yena e cuponan cu falta.

