WASHINGTON D.C., Merca – E comentarista conservador eligi pa Donald Trump pa ta vocero di e Conseho di Siguridad Nacional, Monica Crowley, a anuncia dialuna su renuncia na e cargo den Cas Blanco despues di descubrimento di varios plagio den su escritonan.

“Tras un reflexion largo, mi a dicidi di keda na New York pa busca otro oportunidad y mi no lo ocupa ningun puesto den e administracion nobo,” Monica Crowley, escritora den un comunicado cu a aparece den Washington Times, a bisa.

“Mi ta aprecia sinceramente di a wordo invita pa forma parti di e ekipo di e presidente electo Trump y mi lo sigui apoy’e cu entusiasmo, na e y su agenda pa e renobacion Mericano,” el a declara.

E futuro consehero di Siguridad Nacional, Michael Flynn, a confirma e anuncio: “Nos ta desee lo miho den su futuro,” el a bisa.

Describi como un “intelectual reconoci, cu un doctorado den Relacionnan Internacional,” Corwley a wordo nombra dia 15 di December pa e futuro presidente pa e cargo di consehero di comunicacion strategico di e Conseho di Siguridad Nacional, un puesto clave den Cas Blanco cu lo a pone forha e mensahe di e administracion Trump riba cuestionnan diplomatico y di siguridad nacional.

E polemica a cuminsa dia 7 di Januari cu e descubrimento di extractonan plabia den e buki di Monica “What the (Bleep) Just Happened,” publica na 2012 pa e editorial HarperCollins, cu a retir’e di benta 20 dia despues.

E ekipo di transicion di Trump a defende den un prome momento su consehero, denunciando “un atake politico destina na desvia e atencion di e desafionan berdadero na loke e pais aki tin cu haci frente,” sin confirma ni desmenti e acusacionnan di plagio.

Dianan despues, e website politico.com a revela otro ehempelnan di plagio den su tesis doctoral, caba na aña 2000 den e Universidad di Columbia (New York) riba e relacionnan diplomatico entre Merca y China.

Fuente: NTN24