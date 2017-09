Conscientisa muchanan di YMCA riba turismo y medio ambiente

AHATA tin e pensamento cu muchanan ta e futuro y pe motibo aki AHATA a dicidi di pasa un par di dia cu e muchanan di YMCA Dakota y San Nicolas, asina Vanessa Rasmussen, Manager Administrativo AHATA a expresa. A haci esaki pa asina papia cu nan di kico ta turismo y a splica e muchanan e importancia di esaki. AHATA tambe a splica nan riba e importancia di cuida e medio ambiente di Aruba.

Dialuna 25 di September a cuminsa e program na YMCA Dakota cu 50 mucha entre 4 pa 9 aña. A bin cu e topiconan aki acerca y e muchanan tabata encanta cun’e. Cada biaha cu tabata haci pregunta e muchanan tabata hisa man, tambe a haci wega cu nan y a ofrece nan un tayer. Durante e tayer, e muchanan a bira un tiki mas consciente di e importancia di re uza loke cu tin na cas caba y no djis tir’e afo. Na final di actividad muchanan a haya snacks, algo di bebe, regalito y AHATA su saconan reuzable.

Diamars 26 di September AHATA a bishita YMCA San Nicolas y a topa cu 50 mucha di 4 pa 9 aña, unda cu a papia cu nan tambe riba e importancia di turismo, medio ambiente, a haci wega cu nan y a haci tayer cu nan. Pa AHATA esaki tabata algo hopi fun, unda cu e muchanan tabata entusiasma y pe representantenan di AHATA esaki a motiva nan pa haci esey mas sigui. Nan tambe a haya snacks, algo di bebe, regalito y AHATA su saconan reuzable.

Loke e muchanan a trece ta cahanan di cornflakes bashi y cu esaki juffrouw Gisela Omayra Yarzagaray a siña e muchanan con pa corta nan, dorna nan y haci un scrap book. Walter Mohammed Security Manager na Paradise Beach Village y miembro di comision medio ambiente di AHATA, a splica cu asina aki a re uza material. Un aspecto di medio ambiente cu nan a siña ta con pa haci uzo bek di material.

Diaranson 27 di September tabata Dia Internacional di Turismo y aki na Aruba turismo ta e unico pilar economico. AHATA cu ta representa hoteleria y otro partnernan den turismo, kier a conscientisa e muchanan mas grandi cu ta atende YMCA Dakota y San Nicolas tambe no solamente riba medio ambiente pero tambe riba e parti di turismo.

AHATA a organisa un evento special pa e muchanan di YMCA Dakota y San Nicolas di e edad 10 pa 16 aña na Alhambra Ballroom. E programa a cuminsa cu apertura oficial door di MC Giovanni Lew Jen Tai, University of Aruba y miembro di AHATA su Comision di Medio Ambiente sigui pa welcome words di Jim Hepple, CEO di AHATA . Jim Hepple tambe a splica kiko ta e rol di AHATA den nos comunidad y pa nos turismo. E main speaker di atardi tabata John Wardlaw, Dean di University of Aruba, FHTMS y tambe e ta miembro di AHATA su Comision di Medio Ambiente ken a ofrece un introduccion amplio di turismo na e muchanan. Tambe e muchanan a haya e chance pa scucha experiencianan den turismo di diferente trahado di Divi Mega Resorts: Sharenda Clarinda, Training/HR, Freddy Zedan F&B Director, Mariano Bermudez Housekeeping Asst. Head Housekeeper, Shanta Sueman Executive Housekeeper.

Durante e presentacionnan e muchanan a disfruta di dushi snacks y algo di bebe traha specialmente pa nan door di e team di Divi, e muchanan a ser transporta na Divi Phoenix pa haya un inspeccion di e propiedad pa asina conoce e front and back of the house. Despues di e inspeccion, e muchanan a haña regalito for di Divi y AHATA y despues nan a ser transporta na YMCA.

Director di YMCA di Dakota, Rachel Croes, tabata contento di a ricibi bishita di AHATA unda cu a organisa un evento pe muchanan por ricibi desde un edad hoben mas informacion tocante turismo. Turismo ta un di e pilarnan economico mas importante di Aruba, di cual den enseñansa basico e ta un tiki dificil pe docentenan duna, pasobra nan ta hopi druk cu nan vaknan, e pakketnan cu nan tin y tur loke cu nan tin di haci pa asina nan por bin cu topiconan extra, cual eigenlijk ta interesante y relevante pe muchanan por tin. Den caso di un programa despues di scol ta duna e muchanan e conocemento riba un nivel mas abou, pero nan ta cuminsa cera conoci cu e topico di turismo. YMCA hunto cu AHATA a logra haci e dia uno dibertido pe muchanan. “E muchanan ta gustando masha hopi mes”, Rachel Croes a splica. A parti e grupo den dos y esaki tabata a base di e edad di muchanan. E meta ta pa haci esaki mas biaha, mirando cu ora nan ta birando mas grandi nan lo ta hayando mas informacion. Asina aki nan por bira mas consciente riba e topico aki y riba economia di Aruba.

E bishita di AHATA na YMCA San Nicolas tabata uno hopi importante, asina Supervisor di YMCA San Nicolas, Percy Phelipa a duna di conoce. Turismo ta algo pa conscientisa e muchanan desde un temporada hopi trempan riba e ki importancia turismo tin pa Aruba. AHATA a bin cu e idea pa conscientisa mucha riba turismo y nan a acerca YMCA. A base di esaki y a pone hendenan disponibel, a haci un tayer cu e muchanan. YMCA San Nicolas mes ta siñando e muchanan pa traha cu material recicla na luga di benta nan afo. Ta siña nan cu si por warda e material, por haci uzo di esaki bek.

Youth worker di YMCA San Nicolas, Glenda Emeric, ta haya e idea di AHATA uno bon, pa motibo cu hopi di e muchanan no sa kico ta recicla. Pasobra tur loke nan haya e muchanan ta tira afo, pero na YMCA San Nicolas cada papel cu resta ta warda esaki y haci uzo di dje pa un otro cos. Aña pasa muchanan muhe a haci uzo di cups di plastic y a traha un snowman, p’esey ta importante pa educa e muchanan. Hopi di nan no sa, pasobra na cas nan ta tira tur cos afo y awo ta conscientisa nan pa trece e cosnan na YMCA pa asina por traha cosnan di arte.

AHATA ta gradici YMCA Dakota y San Nicolas cu nan a habri e porta pa asina nan por a yega na e muchanan. Un danki na tur e boluntarionan di AHATA su Comision di medio ambiente y di Divi cu a haci e tayernan aki di 3 dia un realidad.

E siman tabata uno fun y AHATA ta spera cu a pone un tiki mas informacion, pa asina e muchanan tin un tiki mas conocemento di turismo y e importancia di cuida e medio ambiente. Na tur partner y esunnan cu ta elabora den turismo pabien y sigui haci un tremendo trabou.