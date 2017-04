Conocido di polis haya cu cuchiu y schroefdraai

Diadomingo, 23 di April polisnan atento durante un control di rutina ta ripara cu un homber tabata haciendo movecionnan straño. Den su man e tabata tin un tas cora cun’e y for di esaki un sorto di stof a kita, cay cu tabata mustra di ta confetti.

E homber a resulta di ta G.M. Perez, ta papia su so y constantemente tabata subi y baha for di trottoir. Agentenan policial a nota cu Perez tabata instabiel ariba su pianan y tabata parce di tabata bou influencia di un of otro sustancia prohibi.

Na altura di Hard Rock Cafe polisnan a duna Perez ordo pa para y el a coopera. Riba e pregunta si e tabata tin un of otro sustancia cun’e el a contesta cu e tabata tin un pijp cun’e y a bisa di lo benta esaki ariba vloer, cual el a haci tambe.

A bis’e cu e lo wordo revisa, cual el a compronde y a coopera cu e agentenan policial.

Den su saco di carson a bin haya un “Philips schroefdraai”, cabo oranje. Ora cu polisnan a descubri e schroefdraai Perez a declara cu den band di carson e tabata tin un cuchiu. En berdad, e agentenan a topa cu un cuchiu di cushina, cabo preto.

Pa e motibo aki Perez a wordo aresta riba 23 di April pa 3 or y 05 di marduga, pa violacion di Articulo 1 di e Wapenverordering.