Conocido di polis ta pasa man cu cartera cu no ta di dje

Diasabra 4 di Februari, pa 9 or y 28 di anochi, Central ta manda un patruya pa un cas na Pos Chikito. Na yegada di e patruya, agentenan ta combersa cu e doño di e cas, G.M.B. B. ta declara cu el a perde su cartera den Supermercado Rey Hing. Doño di e supermercado a laga e cabayero B. wak e imagennan di videonan di siguridad caminda B. por a wak un cabayero ta pasa man cu su cartera. Ta trata aki di un cartera di marca Victor Hugo, y den dje tabata tin 20 dollar, un Visa card blauw di e banco “Itau” y algun carchi di miembrecia.

Doño di Rey Hing a mustra B., na unda e persona cu a coy su cartera ta biba y B. a bay na e cas en cuestion compaña pa polis. Ta trata aki di e cas na adres Betonicastraat 2, cual ta cas di e ruman muhe di e bagamundo, gesteelijk gehandicap Djo Djo Lejuez. Mas laat durante un control di rutina, agentenan ta topa cu e conocido Djo Djo na altura di Rey Hing Supermarket. Ora cu el a wak e patruya, el a crusa caya bay otro banda. Agentenan a hala su atencion y a puntr’e over di e cartera. Djo Djo a declara cu el a haya esaki. Patruya a bay na e cas di e doño di e cartera, pero no tabata tin niun reaccion. E ora polis a dicidi di laga su cartera na Warda di Polis. Tur cos tabata den e cartera, menos e 20 dollar.

.