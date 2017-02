Security di un low rise hotel a yama warda di polis y a meld cu e conocido bendedo di droga Branthon Balgrove, pa mas of menos 5’or y 45 tabata na Tamarijn, y tabata molestia un turista pasobra e no kier a cumpra droga for di dje. Balgrove a pusha e turista y a bay. Comandante na warda y Central a wordo poni na altura. Esaki tin atencion di polis.