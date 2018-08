Conoci di polis ta molestia turista

Central di Polis ta dirigi un patruya di Noord, pa un hotel high rise pa dos turista cu a yega na e front desk cu probablemente lo ta bou influencia di alcohol. Na e sitio polisnan a papia cu e security K. El a declara cu el a yama polisnan pa e conocido di nan, Brandon cu tabata molestia turistanan. K. a core cu Brandon for di e luga y el a cana bay den direccion di lama. Brandon na prome instante no tabata kier a mustra comprension pa cual a cuminsa n discusion entre nan dos. E ta declara cu no tabata tin niun turista bou influencia, pero mas bien cu nan a yama polis ora cu Brandon y e security tabata discuti. El a bisa cu polisnan cu Brandon semper ta cana den bicindario di hotelnan y ta bende droga cu turistanna. Patruya a controla den bicindario pero no a haya nada particular.

Comments

comments