Conoci di polis haya cu sker pa corta beton den tas

Diamars, 24di Januari 2017, rond di 05:50 di mainta, patruya di Oranjestad tabata riba nan vigilancia di rutina.



Na altura di Misa San Fransisco, nan ta mira dos conoci di polis, “Doff” y “Chico Gang”. nan tabata sinta den vecindario di dicho misa y tabata mustra sospechoso. Tur dos tabata tin tas riba nan lomba.

Polis a acerca de dos cabayeronan aki pa haci un control ariba nan. Den e tas preto di “Chico Gang” polis ta topa cu un sker di corta beton cu man preto.

E agentenan a dicidi di tuma e obheto aki den beslag, pa motibo cu un otro conoci di polis a alerta autoridadnan for di trempan cu e dos cabayeronan aki tabata tin planea pa comete un robo. Den tas di Doff polisnan no a haya nada particular.